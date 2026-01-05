بنك القاهرة عمان
سماوي يلتقي سفير سلطنة عُمان لدى المملكة الأردنية الهاشمية

5 يناير 2026
وطنا اليوم:التقى المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون ايمن سماوي ، سعادة الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي سفير سلطنة عُمان لدى المملكة الأردنية الهاشمية ، وتأتي اللقاءات بهدف الاستعدادات والتحضير لمهرجان جرش في دورته الـ 40 ، وتأكيدًا على أهمية مشاركة عُمان في فعاليات المهرجان ، وترسيخ مكانة الثقافة والفن كأدوات فاعلة للتواصل والحوار بين الشعوب، وتعزيز جسور التبادل الثقافي بين الأردن وسلطنة عُمان .
وأشاد سعادة الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي ، بالعلاقات المتميزة التي تربط الأردن ، وسلطنة عُمان مؤكدا أن هذه العلاقة تعتبر امتدادا طبيعيا لما تشهده من تطوير مستمر بفضل حرص القيادة السياسية في كلا البلدين الشقيقين .
وأضاف ان مشاركة عُمان تعكس روح الترابط التي تجمع بين الشعبين الشقيقين ، وتوسيع وتعميق العلاقات والتبادل الثقافي ، كما أبدا اهتمامه بان يكون هناك مشاركة لفرق فنية أردنية في المهرجانات التي تقيمها سلطنة عُمان .
بدوره قال المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون ايمن سماوي ، إن المهرجان بدورته القادمة ، يهدف الى التمازج الثقافي والحضاري بين كافة الشعوب والأمم من خلال حجم المشاركة العالمية والعربية والتي ستكون مرآة عاكسة لثقافات وفنون وتاريخ هذه الشعوب ووسيلة وصل وتقارب وتفاهم بين مختلف الأمم ، لكون الفنون تعتبر لغة عالمية تقرب بين الشعوب وتجمع بين طموحاتها وأهدافها ، وتجسد التواصل الحضاري والثقافي بين الشعوب.


