الرمثا: فسخ عقد شرارة بالتراضي وانتقاله إلى الرجاء المغربي

وطنا اليوم:أكد رئيس نادي الرمثا خالد سمارة، أن لاعب الفريق محمد أبو رزيق “شرارة”، أنهى ارتباطه بالنادي بعد فسخ عقده بالتراضي وباتفاق كامل مع الإدارة، تمهيدا لانتقاله إلى نادي الرجاء المغربي، موضحا أن عقد اللاعب تضمن شرطا جزائيا قام “شرارة” بسداده كاملا قبل مغادرته.

وبين سمارة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن إدارة النادي تقدر كثيرا موقف اللاعب، الذي لم يقتصر على دفع الشرط الجزائي فحسب، بل قدم أيضا دعما ماليا إضافيا للنادي، انطلاقا من اعتباره الرمثا ناديه الأم، وهو ما لاقى تقديرا كبيرين من الإدارة.

وأعرب عن سعادته باحتراف “شرارة” في صفوف الرجاء المغربي، معتبرا أن الانتقال إلى الدوري المغربي يشكل خطوة مهمة في مسيرة اللاعب، في ظل التطور الفني الكبير الذي تشهده الكرة المغربية، وحضورها القوي على المستويين العربي والأفريقي.

وأشار سمارة، إلى أن الكرة الأردنية استفادت خلال السنوات الماضية من المدرسة الكروية المغربية، موضحا أن الأندية والدوريات المغربية والأفريقية بدأت بإيلاء اهتمام أكبر باللاعبين الأردنيين، وذلك بفضل توصيات عدد من المدربين المغاربة الذين عملوا في الأردن، وعلى رأسهم جمال السلامي.

وأضاف أن “شرارة” يعد من اللاعبين الذين يصعب تعويضهم، إلا أن إدارة الرمثا تواصل العمل على تعزيز صفوف الفريق للمنافسة، إلى جانب اهتمامها الكبير بالفئات العمرية، من خلال التوجه للتعاقد مع جهاز فني أجنبي لقيادة فرق القاعدة خلال الموسم المقبل