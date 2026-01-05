طهبوب تستجوب الحكومة بسبب العمل اللائق ومطالبات للوزير البكار بالاعتذار

وطنا اليوم:حولت النائب ديما طهبوب سؤالها لوزارة العمل حول العمل اللائق ومعاييره في الأردن إلى استجواب.

وقالت طهبوب في جلسة رقابية نيابية، أن إجابة الوزارة على السؤال جاءت في أقل من صفحة واحدة.

وأوضحت أنّ الحكومة ما تزال مقصرة تطبيق العمل اللائق في مختلف الجوانب، سواءً بالتشغيل أو الأجور، أو الحمايات الاجتماعية.

واستندت طهبوب في حديها على دراسات محلية حول ذلك، تؤكد تقصير الحكومة في إنفاذ معايير العمل اللائق التي يجب ان يتلزم بها الأردن وفقًا لتوقيعه على برنامجين مع منظمة العمل الدولية

ووجهت طهبوب انتقادات حادة لوزارة العمل، مستذكرة سؤالها السابق حول العمل اللائق.

وقالت طهبوب: “لا أدري إن تعمل وزارة العمل بهذا البلد أم بكوكب آخر

واثار حديث وزير العمل خالد البكار وانتقاده لسؤال النائب ديمة طهبوب وتحويله إلى استجواب، استياء واسعا تحت قبة البرلمان كاد أن يحدث جلبة.

وقال البكار منتقدا حديث طهبوب إنها تكيل الاتهامات وتعتبر وزارة العمل على كوكب آخر، وكان يفترض أنها قرأت عن موضوع السؤال.

وقاطعت طهبوب وزير العمل غاضبة، في إشارة إلى مخالفة للنظام الداخلي بمنحه الحديث بعد تحويل سؤالها حول ظروف العمل اللائق إلى استجواب للحكومة.

وطلب رئيس مجلس النواب مازن القاضي قطع الحديث عن الوزير والانتقال إلى البند الذي يليه.

وتعالت الاصوات تحت القبة من قبل عديد من النواب بعد حديث الوزير مستنكرين ما اعنبروه اساءة للنائب طهبوب.

ونجح عدد من النواب باثناء طهبوب عن مغادرة الجلسة.

من جهته قال النائب سليمان الزبن، إنه على الوزير الاعتذار بسبب الحديث القاسي الذي صدر عنه، وكان لا يجب أن يصدر عن وزير.

وطالب الزبن بشطب حديث الوزير من محضر الجلسة، مشيرا إلى أنه يعتقد نفسه ما زال نائبا