190 مخالفة حتى اليوم الرابع من تكميلية التوجيهي

وطنا اليوم:أكد مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد شحادة، إننا في اليوم الخامس من امتحانات الثانوية العامة، والتي تمتد لمدة 11 يوماً، وبدأت في 27 من الشهر الماضي وتنتهي في 17 من الشهر الحالي.

وقال خلال مداخلة اذاعية، إن الامتحانات خلال الأيام الماضية سارت بشكل طبيعي وبهدوء.

وأضاف أن الأوراق الامتحانية يتم تشكيل لجان لمناقشتها بعد نهاية كل امتحان، ولم يظهر أي خطأ في الأسئلة، كما كان الوقت مناسباً، وراعت الأسئلة جميع مستويات الطلبة.

وبيّن أن التصحيح يتم بطريقتين؛ الأولى عبر الماسح الضوئي والتي بدأت من اليوم الأول للامتحانات، إضافة إلى التصحيح اليدوي، حيث يوجد 38 مركز تصحيح ويعمل فيها نحو 8 آلاف مصحح، مشيرا إلى أن عملية تصحيح مادة الرياضيات ستبدأ اليوم، إذ سيتم تصحيح نحو 50 ألف دفتر من خلال أكثر من 3 آلاف مصحح في 13 مركز تصحيح، وتستمر لمدة أسبوع.

وأشار شحادة إلى أن عمليات تصحيح أوراق امتحانات شهادة الثانوية العامة “التوجيهي التكميلي” مستمرة، وقد تستغرق ما بين 20 إلى 30 يوماً من تاريخ آخر جلسة امتحانية، متوقعاً إعلان نتائج الدورة الحالية خلال النصف الأول من الشهر المقبل.

وأوضح أن عدد مخالفات امتحانات شهادة الثانوية العامة “التوجيهي التكميلي” بلغ حتى نهاية اليوم الرابع نحو 190 مخالفة، مبيناً أن معظمها تمثل بمحاولات إدخال أدوات اتصال إلى قاعات الامتحان، فيما تم ضبط 3 طلاب قاموا بتصوير أسئلة الامتحان، وقرر حرمانهم لمدة عامين.

وأضاف أن العقوبات المتخذة بحق المخالفين تتراوح بين الإنذار والحرمان لسنتين، من أصل 131 ألف طالب يتقدمون لهذه الدورة الامتحانية