ترامب يهدد إيران ويؤكد : كولومبيا يديرها رجل مريض وعلى المكسيك ضبط أمورها

وطنا اليوم:حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من أنها ستتعرّض لـ”ضربة قوية جدًا” من قبل الولايات المتحدة في حال قُتل المزيد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوعين، على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس وان”: “نحن نراقب الوضع عن كثب، وإذا بدؤوا بقتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة”.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة “تدير” الأمور في فنزويلا بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه يتعامل أيضا مع القيادة الجديدة في كاراكاس.

كذلك، وجّه ترامب تحذيرات إلى خصوم آخرين للولايات المتحدة، قائلا إن الرئيس الكولومبي “لن يستمر في منصبه لفترة طويلة”، وإن كوبا التي يحكمها الشيوعيون “على وشك السقوط”، وإن القيادة الإيرانية “ستتلقى ضربة قوية” إذا قُتل المزيد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية.

من جهتها، قالت ديلسي رودريغيز، الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، إنها مستعدة للعمل مع إدارة ترامب، مطالبة الرئيس الأميركي بعلاقة متوازنة وقائمة على الاحترام .. واكد إن بلاده عليها أن تفعل شيئًا بشأن المكسيك، مشددًا على أن المكسيك يجب أن تضبط أمورها.

وواجه ترامب تساؤلات بشأن تأكيداته المتكررة بأن واشنطن أصبحت تدير فنزويلا عقب العملية العسكرية الأميركية التي أدت إلى اختطاف مادورو وزوجته قبل فجر السبت.

ومن المقرر أن يمثل مادورو أمام محكمة في نيويورك، الاثنين، لمواجهة تهم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات.

وقال ترامب عندما سُئل عما إذا كان قد تحدث إلى الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز: “نحن نتعامل مع الأشخاص الذين أدوا اليمين للتو. لا تسألوني من المسؤول لأنني سأعطيكم إجابة وستكون مثيرة للجدل للغاية”.

وعندما سُئل عما يعنيه قال ترامب: “هذا يعني أننا نحن من يدير” الأمور في فنزويلا.

ولمحت إدارة ترامب إلى إمكان التعاون مع المسؤولين المتبقين من إدارة مادورو، لكن بشرط أن يتخذوا الخطوات “الصائبة”، ومنها السماح للشركات الأميركية بالاستفادة من الاحتياطات النفطية الهائلة للبلاد.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت العملية تتعلق بالنفط أو بتغيير النظام، أجاب ترامب “إنها تتعلق بالسلام على الأرض”.

وأوضح ترامب أن الانتخابات في فنزويلا ستُرجأ، مضيفا “سننظم الانتخابات، وسنصلحها، وسنجريها في الوقت المناسب، لكن الأمر الأساسي الذي يجب إصلاحه هو دولة منهارة”.

الاتحاد الأوروبي يدعو لضبط النفس

دعت دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء ‍المجر، الأحد، جميع الأطراف في فنزويلا إلى ضبط النفس، مؤكدة أن ⁠احترام إرادة الشعب الفنزويلي هو السبيل الوحيد لاستعادة الديمقراطية في البلاد.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الدول ‍الست والعشرين الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة ‍إلى مسؤولة ‍السياسة ⁠الخارجية في ‌التكتل كايا كالاس، “⁠يدعو ‍الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى ⁠التحلي بالهدوء وضبط النفس، لتجنب التصعيد ‌وضمان حل سلمي للأزمة”.

وأضاف البيان: “يبقى احترام إرادة الشعب الفنزويلي ‍هو السبيل الوحيد أمام فنزويلا لاستعادة الديمقراطية وحل الأزمة الراهنة”.

وحذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز من دفع ثمن باهظ ما لم تتعاون مع واشنطن عقب اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو في عملية عسكرية أميركية.

وقال ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع مجلة “ذا أتلانتيك” الأميركية: “ما لم تقم بالأمر الصائب، ستدفع ثمناً باهظاً للغاية، ربما حتى أكبر من مادورو” الذي اعتقلته وزوجته قوات خاصة أميركية في عملية مباغتة السبت.

وألمح مسؤولون أميركيون منهم ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو إلى إمكانية التعاون مع المسؤولين المتبقين من إدارة مادورو، لكن بشرط أن يتخذوا الخطوات “الصائبة”، ومنها السماح للشركات الأميركية بالاستفادة من الاحتياطات النفطية الهائلة للبلاد.

وأكد ترامب، السبت، أن بلاده ستتولى “إدارة” فنزويلا في مرحلة انتقالية، على رغم أنه سبق وانتقد السياسة الخارجية الأميركية التي لجأت إلى الإطاحة بأنظمة وإعادة بناء الدول.

وفي حديثه إلى “ذا أتلانتيك”، قال ترامب إن “إعادة البناء في فنزويلا وتغيير النظام، سمّوه ما شئتم، هو أفضل من القائم حالياً”