الاثنين .. ارتفاع تدريجي على الحرارة وطقس بارد حتى الأربعاء

وطنا اليوم:تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يومي الأربعاء والخميس، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 14 – 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 10 – 5، وفي مرتفعات الشراة 12 – 4، وفي مناطق البادية 16 – 3، وفي مناطق السهول 15 – 5، وفي الأغوار الشمالية 21 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 15، وفي البحر الميت 23 – 13، وفي خليج العقبة 25 – 14 درجة مئوية