جيش فنزويلا يعترف بنائبة مادورو رئيسة للبلاد

وطنا اليوم:أعلن وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو لويز، الأحد، اعتراف الجيش بنائبة الرئيس ديلسي رودريغيز رئيسة مؤقتة للبلاد، غداة اعتقال قوات أميركية خاصة الرئيس نيكولاس مادورو.

وأشار وزير الدفاع خلال تلاوته بيانا إلى قرار أصدرته المحكمة العليا ليل السبت، يأمر رودريغيز بتولي السلطة لمدة 90 يوما. وطالب بإطلاق سراح مادورو، منددا بقتل بعض من أفراد حراسته “بدم بارد”

الى ذلك لوّح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم الأحد بخيار الغزو البري لفنزويلا، مؤكدا استمرار الانتشار العسكري الواسع في منطقة الكاريبي وما سماه الحظر النفطي على البلاد.

وقال روبيو لشبكة “سي بي إس” الأميركية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب “لن تستبعد خيار القوات البرية في فنزويلا، ولكنها ستواصل الحظر النفطي عليها حتى نشهد تغييرات تخدم مصالح أميركا والشعب الفنزويلي”.

وأضاف الوزير الأميركي أن عائدات النفط “لا تصل إلى الشعب وإنما يتم نهبها ولهذا فرضنا حظرا عليه”، مؤكدا أن قطاع النفط الفنزويلي متخلف ويحتاج إلى الكثير من المساعدة.

وتوقع روبيو تغييرات في إدارة صناعة النفط لصالح الشعب الفنزويلي ووقف تهريب المخدرات، مضيفا “نحن في حرب ضد منظمات تهريب المخدرات ولسنا في حرب ضد فنزويلا”.