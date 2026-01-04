بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

جيش فنزويلا يعترف بنائبة مادورو رئيسة للبلاد

14 ثانية ago
جيش فنزويلا يعترف بنائبة مادورو رئيسة للبلاد

وطنا اليوم:أعلن وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو لويز، الأحد، اعتراف الجيش بنائبة الرئيس ديلسي رودريغيز رئيسة مؤقتة للبلاد، غداة اعتقال قوات أميركية خاصة الرئيس نيكولاس مادورو.
وأشار وزير الدفاع خلال تلاوته بيانا إلى قرار أصدرته المحكمة العليا ليل السبت، يأمر رودريغيز بتولي السلطة لمدة 90 يوما. وطالب بإطلاق سراح مادورو، منددا بقتل بعض من أفراد حراسته “بدم بارد”
الى ذلك لوّح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم الأحد بخيار الغزو البري لفنزويلا، مؤكدا استمرار الانتشار العسكري الواسع في منطقة الكاريبي وما سماه الحظر النفطي على البلاد.
وقال روبيو لشبكة “سي بي إس” الأميركية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب “لن تستبعد خيار القوات البرية في فنزويلا، ولكنها ستواصل الحظر النفطي عليها حتى نشهد تغييرات تخدم مصالح أميركا والشعب الفنزويلي”.
وأضاف الوزير الأميركي أن عائدات النفط “لا تصل إلى الشعب وإنما يتم نهبها ولهذا فرضنا حظرا عليه”، مؤكدا أن قطاع النفط الفنزويلي متخلف ويحتاج إلى الكثير من المساعدة.
وتوقع روبيو تغييرات في إدارة صناعة النفط لصالح الشعب الفنزويلي ووقف تهريب المخدرات، مضيفا “نحن في حرب ضد منظمات تهريب المخدرات ولسنا في حرب ضد فنزويلا”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:13

النائب عياش: 267 ألف مركبة غير مرخصة في الأردن العام الماضي

20:09

عائلة نضال ملو العين تنعى رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب

20:04

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشائر الغنانيم والشوابكة والزناتية والنجداوي

19:35

الترخيص تطرح عدداً من الأرقام الأكثر تميزاً بالمزاد العلني المباشر

19:30

ولي العهد يعرب عن تطلعه لأن يشهد العام الحالي حركة سياحية أفضل

19:24

القاضي: توجه لتشكيل لجنة لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب

19:20

وفاة رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغب

19:19

لإنك بتستاهل أكتر …. معك الإسكان

19:17

صناعة عمّان تبحث سبل تعزيز التبادل التجاري مع سلطنة عُمان

19:09

رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح مشاغل الأمير فيصل الرئيسية

17:27

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من كتلة حزب مبادرة النيابية

16:38

جدل المليار دولار.. هاني شاكر يفجّر مفاجأة بشأن ثروته

وفيات
عائلة نضال ملو العين تنعى رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغبوفاة رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغبوفيات الأحد 4 – 1 – 2026الوزير الأسبق صالح ارشيدات في ذمة اللهوفيات الجمعة 2-1-2026