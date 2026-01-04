وفاة رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغب

وطنا اليوم:انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد، رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغب.

وتولى ابو الراغب رئاسة الوزراء من عام 2000 إلى عام 2003، وشكل ثلاث حكومات أردنية متتالية، إضافة إلى توليه عدة مناصب كان من أبرزها عضوًا لمجلس النواب الأردني.

وولد في عمان عام 1946. ويحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية، حصل عليها عام 1967 من جامعة تينيسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

الوظائف التي شغلها:

عضو في مجلس أمانة عمان الكبرى

عضو في مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال

عضو في مجلس النواب الأردني الثالث عشر

رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الثالث عشر

عضو في لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب الثالث عشر

مدير المشاريع في وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة

مدير لهندسة بلديات محافظة العاصمة

مدير وشريك في شركة مقاولات أردنية (الشركة الوطنية للهندسة والمقاولات)

نقيب المقاولين

عضو المجلس الاقتصادي الاستشاري

رئيس اللجنة المكلفة لإقامة المنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة العقبة

رئيس مجلس أمناء جامعة العقبة للعلوم الطبية (2023 -)

الأوسمة

وسام الكوكب من الدرجة الأولى

وسام النهضة من الدرجة الأولى