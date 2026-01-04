صناعة عمّان تبحث سبل تعزيز التبادل التجاري مع سلطنة عُمان

وطنا اليوم:بحث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير مع سفير سلطنة عمّان في المملكة الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي، خلال اللقاء الذي جمعهما في غرفة صناعة عمّان، الاحد، سبل وإمكانيات تعزيز التبادل التجاريّ بين البلدين، الذي ما زال دون الطموحات، خصوصا في ظل العلاقة المميزة التي تجمع البلدين قيادة وشعبا.

وأكد المهندس الجغبير خلال اللقاء الذي حضره نائئب السفير العماني في المملكة يعقوب بن بدر الرقيشي، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمّان سعد ياسين ومدير عام غرفة صناعة عمّان الدكتور نائل الحسامي، على اهمية إقامة استثمارات مشتركة بين البلدين بين فعاليات القطاع الخاص، من خلال البحث عن المزايا ذات الأهمية النسبية لدى البلدين بحيث تكون هذه الاستثمارات تكاملية وتصب في مصلحة البلدين.

واعرب عن ترحيب غرفة صناعة عمّان بتنظيم زيارة لوفد صناعيّ أردنيّ لسلطنة عُمان للاطلاع على فرص التعاون مع نظرائهم في السلطنة على ارض الواقع والمشاركة في منتدى صحار للاستثمار 2026 والذي سيقام في شهر شباط القادم، وكذلك ترحيب الغرفة باستقبال وفد اقتصاديّ عُماني للاطلاع على المزايا الاستثماريّة للأردن.

وابدى تطلعه الى ان تتطور العلاقات الاقتصاديّة بين الأردن وسلطنة عُمان بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خصوصا وأن التبادل التجاريّ بين البلدين ما زال دون الطموح، حيث بلغ التبادل التجاريّ بين البلدين في عام 2024 حوالي 167 مليون دولار، شكّلت الصادرات الأردنيّة منها ما قيمته 108 ملايين دولار مقابل مستوردات بلغت 59 مليونا.

من جهته اكد سفير سلطنة عمان في المملكة الشيخ فهد العجيلي حرص السفارة على تبسيط الاجراءات امام المصدرين الاردنيين، مشيرا الى أن بلاده تتمتع بمناخ استثماري جاذب، من خلال القوانين التي تم اقرارها مؤخرا، كما يمكن للمستثمر ان يستفيد من الموقع الجغرافي المتميز لسلطنة عمان وقربها من اسواق الخليج والسوقين الافريقي والاسيوي، اضافة الى كلف الطاقة المتدنية.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على تبادل المعلومات بين غرفة صناعة عمان والسفارة العُمانية حول فرص الاستثمار في البلدين، وكذلك مواعيد المعارض التي ستقام فيهما، ليتم الترتيب لتبادل زيارة وفود اقتصادية من رجال الاعمال في البلدين، كما تم تنظيم جولة للسفير العماني على جدارية غرفة صناعة عمان التي تؤرخ لتطور الصناعة الأردنية.

يذكر ان اهم الصادرات الأردنية الى سلطنة عمان تتركز في الخضروات والفواكه والصناعات الكيماوية والالات، فيما تتركز المستوردات منها في اللدائن ومصنوعاتها من المطاط والمعادن والاسماك.