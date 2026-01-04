جدل المليار دولار.. هاني شاكر يفجّر مفاجأة بشأن ثروته

وطنا اليوم:نفى الفنان المصري هاني شاكر الشائعات حول امتلاكه ثروة تقدر بمليار دولار، مؤكداً أن هذه الأرقام مبالغ فيها ولا تمت للواقع بصلة.

وأوضح شاكر في ظهور تلفزيوني أن التزاماته الفنية والعائلية لا تسمح بتحقيق مثل هذه الثروات التي وصفها بـ”الخرافية”، مشيراً إلى أن ثروته بعيدة تماماً عن الأرقام المتداولة.

وأشار في تصريحات إعلامية إلى أن الأرقام المبالغ فيها حول ثروته تتطلب من الفنان أن يكون له نشاط تجاري آخر مربح، وهو ما نفى امتلاكه تماماً. وأكد هاني شاكر أنه لا يمتلك أي مشروعات تجارية تؤهله للوصول إلى الأرقام المالية المزعومة. وأضاف أن انشغاله بالتزاماته العائلية وفرقته الموسيقية يجعله بعيداً عن الثروة الطائلة، على حد قوله.

وكشف أن أكبر مبلغ أنفقه مؤخراً كان على تشطيبات منزله الجديد، والتي بلغت نحو 50 مليون جنيه مصري.

تأتي تصريحات الفنان وسط جدل مستمر حول ثروته الحقيقية، إذ تتفاوت الشائعات بين 30 مليون دولار وأرقام خيالية تتجاوز المليار دولار، إلا أن هاني شاكر لم يفصح عن الرقم الحقيقي بالكامل.

وأثيرت التكهنات حول ثروة هاني شاكر وسط شائعات حول تملكه منزلا فاخرا بتشطيبات باهظة التكاليف، ما زاد من اتساع رقعة النقاش حول ثروات الفنانين المالية بين رواد التواصل.

وأبدى هاني شاكر استغرابه وسخريته من المزاعم المتداولة، مؤكداً أنه طوال مسيرته الفنية كان يركز بشكل كامل على العمل الفني فقط، مشدداً على أنه لم يكن يهتم بالماديات.

وعلى الصعيد الشخصي، نفى هاني شاكر وجود أية نية للزواج مرة أخرى، مؤكداً تمسكه بزوجته بقوله: “أين أجد سيدة مثلها”.

كما رفض فكرة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في حال فقد صوته مستقبلاً، مشيراً إلى أنه لا يفكر في هذا الأمر حالياً أو لاحقاً.