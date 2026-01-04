الغذاء والدواء تؤكد منع الإعلان والترويج لأي مستحضر تجميلي دون موافقة مسبقة

وطنا اليوم:جددت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تأكيدها على منع الاعلان والترويج والتسويق لأي مستحضر تجميلي أو تجميلي صيدلاني دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المؤسسة، وذلك استنادًا للأنظمة والتعليمات الناظمة وتحت طائلة إتخاذ الاجراء المناسب.

وشددت المؤسسة في تعميم تأكيدي وجهته للجهات المعنية، على ضرورة الالتزام بالمادة رقم (5) (ز) من أسس تداول مستحضرات التجميل والمستحضرات التجميلية الصيدلانية لسنة 2016 وتعديلاتها والتي تنص على عدم السماح بتداول أي مستحضر تجميلي في حال وجود ادعاءات طبية صريحة على الغلاف الخارجي أو الداخلي أو النشرة الداخلية أو المنشورات التسويقية.

وفي إطار دورها الرقابي المستمر ومتابعة ورصد الإعلانات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تهيب المؤسسة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي جهة تروج للمستحضرات التجميلية، والتجميلية الصيدلانية دون موافقة وبادعاءات طبية مضللة.

ودعت المؤسسة إلى ضرورة التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@jfda.jo وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم(0795632000)