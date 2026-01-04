بدء تطبيق المرحلة الثالثة من رفع تعرفة المياه والصرف الصحي مع مطلع العام الجديد

وطنا اليوم:بدأت الحكومة بتطبيق المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي لتعرفتي المياه والصرف الصحي، على شرائح الاستهلاك مع بداية العام الجديد.

ووفق المرحلة الثالثة، سترتفع التعرفة المقطوعة للمياه للشريحة الأولى التي تستهلك 6 م3 فأقل شهرياً إلى 2.5 دينارا بزيادة 25 قرشا، فيما ستزيد التعرفة 5 قروش للمتر المكعب للشريحة الثانية التي تستهلك مياه بين 7 -12 م3، وسترتفع 10 قروش للشريحة الثالثة التي تستهلك مياه بين 13 – 18 م3، وستثبت عند 1.10 دينارا للشريحة الرابعة التي تستهلك مياه بين 19 – 24 م3، كما ستثبت عند 1.40 دينارا على الشريحة الخامسة التي تستهلك كميات بين 25 – 30 م3، وستثبت عند 1.80 دينارا على الشريحة السادسة التي تستهلك بين 31 – 42م3، وعند 2.20 دينارا على الشريحة السابعة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 م3.

أما بالنسبة لتعرفة الصرف الصحي، ستبقى التعرفة المقطوعة ثابتة على الشريحة الأولى بقيمة 23 قرشاً، فيما ستزيد 5 قروش للمتر المكعب على الشريحة الثانية، وتثبيتها على الشرائح الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة.

وتبلغ نسبة الشريحة الأولى من عدد المشتركين في المملكة حوالي 29%، والشريحة الثانية حوالي 31%، أما الشريحة الثالثة فتبلغ حوالي 22%، والشريحة الرابعة حوالي 10%، والشريحة الخامسة حوالي 4%، أما الشريحة السادسة فتبلغ نسبتها حوالي 3%، فيما تبلغ نسبة الشريحة السابعة والأخيرة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 متر مكعب فتقدر بنسبة 1%.