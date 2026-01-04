بنك القاهرة عمان
تحديث سند: انجاز المعاملات الحكومية والدفع المباشر عبر Apple Pay وGoogle Pay

43 ثانية ago
تحديث سند: انجاز المعاملات الحكومية والدفع المباشر عبر Apple Pay وGoogle Pay

وطنا اليوم:قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الأحد، إن تحديث تطبيق سند يتميّز بسرعة أعلى في تسجيل الدخول والتنقّل داخل التطبيق، إلى جانب واجهة استخدام محدثة وأكثر سهولة، صُمّمت لتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية، وجعل تجربة الاستخدام أكثر وضوحا وسلاسة.
وأشار سميرات خلال مؤتمر صحفي للحديث عن أبرز التحديثات التي أجريت على تطبيق سند، إلى أن التحديث الجديد أتاح تفعيل الهوية الرقمية تلقائيا عبر تطبيق سند، دون الحاجة إلى مراجعة محطات سند كما كان معمولا به سابقا، وذلك من خلال خطوات بسيطة، وآمنة، وموثوقة.
وأوضح سميرات أن من أبرز المزايا التي يوفّرها التحديث الجديد، اعتماد مبدأ الخدمة المتكاملة، حيث أصبح بإمكان المواطن إنجاز معاملته الحكومية بالكامل داخل تطبيق سند نفسه، بدءا من تقديم الطلب وحتى إتمام عملية الدفع إلكترونيا، دون الحاجة إلى استخراج أرقام دفع مرجعية أو استخدام قنوات دفع خارجية ثم العودة لاستكمال الطلب بما يختصر الوقت والجهد، ويحسّن تجربة متلقي الخدمة بشكل ملموس.
وتابع، “في إطار تعزيز كفاءة الدفع الإلكتروني، سيوفّر التطبيق تجربة دفع إلكتروني متكاملة وسلسة، تتيح للمستخدمين الدفع مباشرة عبر Apple Pay وGoogle Pay والبطاقات الائتمانية، إضافة إلى الدفع المباشر، بما يواكب أحدث أنظمة الدفع الرقمية، ويوفّر مرونة أكبر للمستخدمين”.


