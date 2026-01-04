الخيرية الهاشمية: توزيع 500 ألف متر مكعب من المياه في جنوب غزة

وطنا اليوم:أكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أنه ضمن جهود الإغاثة الإنسانية المشتركة، وعلى مدار 5 أيام، قدّمت لجنة زكاة المناصرة والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية دعمًا إنسانيًا شمل 500 ألف متر مكعب من المياه، وتوزيع وجبات من الأرز واللحم، إضافة إلى 5,000 ربطة خبز للعائلات النازحة في جنوب قطاع غزة.

ويأتي هذا النشاط لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر في مختلف مناطق القطاع، والتخفيف من حدة الظروف الإنسانية الصعبة، عبر تدخلات إغاثية سريعة ومنتظمة تعزز الأمن الغذائي وتحفظ كرامة الإنسان