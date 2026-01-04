بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

المومني ينعى أيقونة الإعلام جميل عازر.. ويستذكر مسيرته المهنية المؤثرة

23 ثانية ago
المومني ينعى أيقونة الإعلام جميل عازر.. ويستذكر مسيرته المهنية المؤثرة

وطنا اليوم:نعى وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني،يوم الأحد، الإعلامي الأردني القدير جميل عازر، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس السبت، تاركا خلفه إرثا إعلاميا زاخرا.
واستذكر المومني، في بيان نعي رسمي، الدور الإعلامي البارز والريادي الذي اضطلع به الفقيد على مدى عقود، مشيدا بمسيرته المهنية الحافلة وإسهاماته المؤثرة التي تركت بصمات واضحة في المشهد الإعلامي، سواء على الصعيد العربي أو الدولي، حيث كان الراحل قامة إعلامية يشار لها بالبنان في المهنية واللغة الرصينة.
وأعرب الوزير عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وذويه، وللأسرة الصحفية والإعلامية الأردنية التي فقدت أحد أعمدتها المؤسسين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم محبيه الصبر والسلوان.
وتوفى يوم السبت في مدينة لندن الإعلامي والمذيع الأردني القدير جميل عازر، عن عمر ناهز الـ ٨٩ عاما، بعد مسيرة مهنية طويلة في الحقل الصحفي.
ويعد الراحل عازر من الرعيل الأول وأحد المؤسسين الرئيسيين لقناة الجزيرة عند انطلاقها عام ١٩٩٦، حيث اشتهر بكونه واضع شعارها الشهير “الرأي والرأي الآخر”، كما شغل مناصب عدة فيها، منها مذيع أخبار، ومقدم برامج، ومسؤول عن التدقيق اللغوي، وعضو في هيئة التحرير


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:56

القوات المسلحة تحبط 4 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

09:53

( 30 ) مهمة ومسؤولية لمؤسسة الضمان اليوم ممزوجة بالتحديات

09:52

د. محمد الهواوشة يكتب: فنزويلا بعد مادورو: حين تحاكم الدول لا الاشخاص

09:41

الخيانة… مفتاح العدو قبل التكنولوجيا

09:40

من الأرشيف ، العقبه عام ٢٠١٦ الثقافه البحريه وخصوصية المدن الساحليه

09:38

الأميركيون يودعون مادورو بمركز احتجاز في بروكلين

09:31

الأرصاد : منخفض جوي يؤثر على المملكة الجمعة المقبلة

09:25

المحكمة العليا في فنزويلا تأمر نائبة الرئيس بتولي الرئاسة مؤقتا

09:22

بريطانيا وفرنسا تنفذان ضربة مشتركة على منشأة لـ داعش في سوريا

00:18

وزير الشباب يتفقد المرافق الرياضية بالكرك

00:16

الأمير الحسن بن طلال يتابع جانباً من تصفيات المنتخب الوطني للسكواش وبطولة المملكة للتايكواندو

23:11

عقد قران سيف الدين نجل الصحفي محمد غنام .. آل الحاج وغنام النجار .. نسايب

وفيات
الوزير الأسبق صالح ارشيدات في ذمة اللهوفيات الجمعة 2-1-2026وفيات الخميس 1-1-2026وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025