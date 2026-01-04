المومني ينعى أيقونة الإعلام جميل عازر.. ويستذكر مسيرته المهنية المؤثرة

وطنا اليوم:نعى وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني،يوم الأحد، الإعلامي الأردني القدير جميل عازر، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس السبت، تاركا خلفه إرثا إعلاميا زاخرا.

واستذكر المومني، في بيان نعي رسمي، الدور الإعلامي البارز والريادي الذي اضطلع به الفقيد على مدى عقود، مشيدا بمسيرته المهنية الحافلة وإسهاماته المؤثرة التي تركت بصمات واضحة في المشهد الإعلامي، سواء على الصعيد العربي أو الدولي، حيث كان الراحل قامة إعلامية يشار لها بالبنان في المهنية واللغة الرصينة.

وأعرب الوزير عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وذويه، وللأسرة الصحفية والإعلامية الأردنية التي فقدت أحد أعمدتها المؤسسين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم محبيه الصبر والسلوان.

وتوفى يوم السبت في مدينة لندن الإعلامي والمذيع الأردني القدير جميل عازر، عن عمر ناهز الـ ٨٩ عاما، بعد مسيرة مهنية طويلة في الحقل الصحفي.

ويعد الراحل عازر من الرعيل الأول وأحد المؤسسين الرئيسيين لقناة الجزيرة عند انطلاقها عام ١٩٩٦، حيث اشتهر بكونه واضع شعارها الشهير “الرأي والرأي الآخر”، كما شغل مناصب عدة فيها، منها مذيع أخبار، ومقدم برامج، ومسؤول عن التدقيق اللغوي، وعضو في هيئة التحرير