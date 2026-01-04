بنك القاهرة عمان
13 ثانية ago
الأرصاد : منخفض جوي يؤثر على المملكة الجمعة المقبلة

وطنا اليوم:قال المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية عماد أمين، إن المملكة ستتأثر بمنخفض جوي يؤدي إلى انخفاض على درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت.
وأوضح أمين، في تصريح صباح الأحد، أن التحليلات الأولية للخرائط الجوية تشير إلى أن تأثير المنخفض سيبدأ على المملكة اعتبارا من مساء يوم الجمعة، ما ينعكس على الأجواء بانخفاض ملموس في درجات الحرارة.
وبين أن الطقس اليوم الأحد، يكون مشمسا وباردا في أغلب المناطق، بينما يكون لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 13 – 7 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 11 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 3، وفي مرتفعات الشراة 13 – 1، وفي مناطق البادية 16 – 4، وفي مناطق السهول 14 – 5، وفي الأغوار الشمالية 21 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 11، وفي البحر الميت 22 – 12، وفي خليج العقبة 22 – 12 درجة مئوية.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويبقي الطقس باردا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يومي الثلاثاء والأربعاء، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


