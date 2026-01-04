بنك القاهرة عمان
بريطانيا وفرنسا تنفذان ضربة مشتركة على منشأة لـ داعش في سوريا

طائرة تزويد بالوقود تقلع من قاعدة أمريكية دعما لعملية "ضربة عين الصقر" التي استهدفت أهداف تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا يوم 19 ديسمبر كانون الأول 2025. صورة نشرتها القوات الجوية الأمريكية وحصلت عليها رويترز من طرف ثالث.

وطنا اليوم:قالت وزارة الدفاع البريطانية السبت، إن القوات الجوية البريطانية والفرنسية نفذت عملية مشتركة في وقت متأخر من اليوم لقصف مستودع أسلحة يشتبه في أن تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا كان يستخدمه.
وأضافت الوزارة في بيان “استخدمت طائراتنا قنابل موجهة من طراز بيفواي 4 لاستهداف العديد من الأنفاق المؤدية إلى المنشأة؛ وبينما يجري الآن تقييم مفصل للعملية، فإن المؤشرات الأولية تشير إلى أنه تم الاشتباك مع الهدف بنجاح”.


