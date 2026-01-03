بنك القاهرة عمان
سلطة وادي الأردن توقّع اتفاقيات مع جمعيات مستخدمي المياه

3 يناير 2026
وطنا اليوم _

وقعت سلطة وادي الأردن، اليوم السبت، اتفاقيات نقل مهام مع جمعيات مستخدمي المياه، كما أطلقت الحملة الثانية للمحافظة على مياه الري، وذلك بالتعاون مع شركة “أدفانس كونسلتينغ”.

وبحسب بيان، قال أمين عام السلطة المهندس هشام الحيصة، خلال حفل التوقيع في بيت الضيافة في وادي الأردن، إن الاتفاقيات تأتي ضمن نهج السلطة في تعزيز الإدارة التشاركية لمياه الري، موضحا أن الاتفاقيات شملت 6 اتفاقيات تضم 18 جمعية لمستخدمي المياه، تغطي نحو 52 بالمئة من المساحة المروية في وادي الأردن، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات تمثل امتدادا لمسار مؤسسي يهدف إلى تمكين جمعيات مستخدمي المياه كشركاء فاعلين في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات الري، بما يعزز الاستدامة ويحد من الفاقد المائي.

من جهتها، أوضحت المهندسة لمياء الدباس، من سلطة وادي الأردن، أن الحملة تستهدف نحو 450 مزرعة في مختلف مناطق وادي الأردن، وتركز على الكشف عن تسربات أنظمة الري وإصلاحها، ورفع كفاءة استخدام المياه، وبناء قدرات كوادر سلطة وادي الأردن وجمعيات مستخدمي المياه، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية للمزارعين.

وبينت الدباس، أن الحملة تتضمن تدريب 20 متدربا ضمن برنامج مهني متخصص، ومن المتوقع أن تسهم في خفض فاقد مياه الري بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة، وتحقيق وفر مائي يقدر بنحو 40 ألف متر مكعب.

وتنفذ الحملة ضمن أنشطة مشروع الدعم الزراعي الهولندي للأردن (Holland HortiSupport II)، الممول من سفارة مملكة هولندا في الأردن، والمنفذ بالشراكة مع جامعة فاخينينغن الهولندية، وبالتعاون مع عدد من الشركاء الوطنيين.


