مندوباً عن الملك وولي العهد … العيسوي يشارك في تشييع جثمان العين والوزير الأسبق صالح إرشيدات

3 يناير 2026
مندوباً عن الملك وولي العهد … العيسوي يشارك في تشييع جثمان العين والوزير الأسبق صالح إرشيدات

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم السبت في مدينة إربد في مراسم تشييع جثمان العين ونائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور صالح إرشيدات، الذي وافته المنية أمس الجمعة.

ونقل العيسوي، خلال مشاركته في تشييع جثمان الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم آل إرشيدات، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأستذكر العيسوي مناقب الفقيد ومسيرته الحافلة بالعطاء وخدمة الوطن، والقيادة الهاشمية، مشيدا بدوره الوطني المتميز الذي جسد إيمانًا راسخاً بدور المسؤولية العامة والعمل العام..

يُعد الدكتور صالح شفيق إرشيدات من أبرز الشخصيات السياسية الأردنية، حيث وُلد عام 1946 في مدينة إربد ونال البكالوريوس في الهندسة المدنية من مصر عام 1970، ثم الدكتوراه في الهندسة المدنية من ألمانيا عام 1975 قبل أن يعود إلى البلاد ليبدأ مسيرته المهنية.

وشغل الراحل عدة مناصب وزارية مهمة، منها وزارة الشباب (1991–1993)، ومن ثم وزارة المياه والري (1994–1996)، ووزارة السياحة والآثار، كما تولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير النقل في حكومة عام 2000–2001، إضافة إلى مشاركته في الحياة البرلمانية وعضويته في مجلس النواب والأعيان.


