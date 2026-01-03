بنك القاهرة عمان
جامعة فيلادلفيا تنظّم محاضرة إرشادية بعنوان “شيفرة التوازن”

3 يناير 2026
جامعة فيلادلفيا تنظّم محاضرة إرشادية بعنوان “شيفرة التوازن”

نظّم نادي الإخاء الجامعي التابع لعمادة شؤون الطلبة بجامعة فيلادلفيا، محاضرة نفسية إرشادية لطلبة الجامعة، بعنوان “شيفرة التوازن”، قدّمها مدير مركز النفس المطمئنة للاستشارات والتدريب الأستاذ أنس شيخ إكريم، وبإشراف الدكتورة منار أحمد من كلية الآداب والعلوم التربوية، وشهدت المحاضرة حضورًا مميزًا من طلبة الجامعة، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

وهدفت المحاضرة إلى إرشاد الطلبة لكيفية إدارة حياتهم الجامعية، والتعامل مع التحديات الدراسية والحياتية، بما يعزز جاهزيتهم لمستقبلهم الأكاديمي والمهني، وتناولت المحاضرة عددًا من المحاور التي تعكس واقع الشباب وتحدياتهم اليومية، حيث خُصص محور للحديث عن ضغوط الدراسة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الصحة النفسية والتعامل الإيجابي مع متطلبات الامتحانات والحياة الأكاديمية.

كما تطرقت المحاضرة إلى محور إعادة هندسة الأولويات، الذي ركّز على مهارات إدارة الوقت وتنظيمه بين الدراسة والحياة الاجتماعية، وبيّن أهمية الاجتهاد الواعي في مواجهة الضغوط، وصولًا إلى تحقيق التوازن النفسي والاجتماعي والدراسي.

وفي ختام المحاضرة، قدّمت عمادة شؤون الطلبة ونادي الإخاء الجامعي درعًا تذكاريًا للمحاضر، تقديرًا لجهوده ومسيرته الوطنية في تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم الشخصية والنفسية.


