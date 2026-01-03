بنك القاهرة عمان
هندسة عمان الاهلية تشارك بالاجتماع الافتتاحي لمشروع النظام الوطني للمعايير وشهادات مدرّبي المنشآت

وطنا اايوم-شاركت كلية الهندسة بجامعة عمان الاهلية في الاجتماع الافتتاحي لمشروع النظام الوطني للمعايير وشهادات مدرّبي المنشآت، الذي اقيم في جامعة الحسين التقنية الاسبوع الماضي ، ضمن برنامج MOVE-HET II، المنفّذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبالشراكة مع حكومة كندا.

حيث حضر هذا الاجتماع ممثلاً عن كلية الهندسة في جامعة عمان الاهلية ،المهندسة منيرة الطيب مساعد العميد لشؤون التدريب الميداني .

ويهدف المشروع إلى تصميم وبناء نظام وطني معتمد للمعايير وشهادات مدرّبي المنشآت في الأردن، بما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتطوير وتوحيد منظومة التدريب العملي داخل المنشآت، من خلال شراكة فاعلة تجمع القطاعات العامة والخاصة والأكاديمية.

وشكّل الاجتماع منصة تنسيقية لإطلاق العمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية، ومناقشة الإطار العام للمشروع، وأهدافه، ومراحل تنفيذه، والدور المنتظر من الشركاء في بناء منظومة وطنية مستدامة تضمن جودة التدريب العملي ومواءمته مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل.


