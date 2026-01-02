بنك القاهرة عمان
وزارة الأشغال: 1.25 مليون دينار تكلفة صيانة إنارة طريق عمّان التنموي

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان، عمر المحارمة، الجمعة، إن أكثر من 80% من أعطال الإنارة على الطرق التابعة للوزارة ناتجة عن الاعتداء على شبكات الإنارة وسرقة اللوحات والكوابل النحاسية والمحولات الكهربائية.
وأشار المحارمة إلى أن طريق عمّان التنموي تعرض لعدة حالات اعتداء، لافتًا إلى أن التقديرات تشير إلى أن تكلفة صيانة الإنارة على هذا الطريق تقدر بنحو 1.25 مليون دينار لإعادة إنارته.
وأكد المحارمة أن هذه الاعتداءات تترتب عليها تكاليف ضخمة، حيث تستنزف مئات الآلاف من الدنانير سنويًا، فضلًا عن استنزاف الوقت والجهد في إصلاح الأعطال.
وأوضح المحارمة أن الوزارة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص المتورطين في سرقة والاعتداء على محولات كهربائية مخصصة لإنارة الطرق في منطقتي (الحسا-الطفيلة) والطريق الصحراوي بمنطقة (سواقة).
وأضافت الوزارة أن هذه الاعتداءات تسببت في أضرار جسيمة طالت منظومة الإنارة، مما أدى إلى تعطل عدد من الوحدات، وتسبب في خسائر مادية في البنية التحتية والمال العام. كما أكدت الوزارة أن هذه الأعطال تشكل خطورة بالغة على السلامة المرورية لمستخدمي تلك الطرق الحيوية.
وأوضحت الوزارة أنه تم تحويل المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقًا لأحكام المادة (26) من قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 وتعديلاته، والتي تفرض عقوبات بالحبس أو الغرامة على كل من يعتدي على منشآت الطريق أو تجهيزاته أو إنارته بالتخريب أو السرقة، مع إلزامهم بإزالة الضرر وتعويض قيمة التلفيات


