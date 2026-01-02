بنك القاهرة عمان
الأرصاد تحذر من تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر

وطنا اليوم:حذّرت إدارة الأرصاد الجوية من انخفاض ملموس على درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة وفجر يوم السبت، لاسيما في المناطق الجبلية العالية ومناطق البادية.
وأوضحت الأرصاد أن الأجواء ستكون شديدة البرودة في تلك المناطق، مع احتمالية تشكل الصقيع في بعض المواقع. ودعت المواطنين إلى ضرورة ارتداء الملابس الدافئة وتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الفجر الباكر، مع التأكيد على متابعة التحديثات الجوية الرسمية أولاً بأول.


