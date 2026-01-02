الألبوم الرسمي لكأس الأمم الإفريقية ريدوان يكتسح المشاهدات عالميًا

وطنا اليوم:أعلن المنتج العالمي الحائز على عدة جوائز غرامي RedOne، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، والمملكة المغربية بصفتها الدولة المستضيفة، عن شراكة ثقافية تاريخية لإطلاق الألبوم الرسمي لكأس الأمم الإفريقية 2025 بعنوان( A.W.A.M).

يُعدّ A.W.A.M عمل ثقافي متكامل صُمّم ليكون بصمة فنية خالدة كموسيقى تحمل هوية، وتلتقط مشاعر قارة بأكملها، وتبقى حاضرة في الذاكرة بعد صافرة النهاية بوقت طويل. إنه صوت يُجسّد الذاكرة والمعنى والانتماء… موسيقى يمكنك العودة إليها في أي وقت.

يُعد RedOne من أبرز المنتجين والمؤلفين الموسيقيين في العالم، وحاصلًا على جوائز غرامي متعددة، وقد ساهمت أعماله في تشكيل ملامح موسيقى البوب الحديثة وثقافة الملاعب والفعاليات الرياضية العالمية. وُلد RedOne في المغرب، ويعمل في أعلى مستويات صناعة الموسيقى العالمية، ويشتهر بقدرته على صناعة أعمال لا تُعدّ مجرد أغانٍ ناجحة، بل لحظات ثقافية عالمية يعيشها ملايين الأشخاص في الوقت ذاته.

ويقول RedOne عن المشروع:

«A.W.A.M هي لحظة تجتمع فيها إفريقيا أمام أنظار العالم. الموسيقى بهذا الحجم ليست للزينة، إنها هوية تتحرك عبر الزمن، تحتفي بتعقيد إفريقيا ووحدتها، وتخلق صوتًا ينتمي إلى القارة، وفي الوقت نفسه يرحّب بالعالم».

تمنح المغرب، باعتبارها الدولة المستضيفة، منصة غنية بالرمزية، حيث تلتقي إفريقيا بالعالم، وحيث يصبح للتمثيل الثقافي معنى عميق. فكأس الأمم الإفريقية ليست مجرد بطولة؛ إنها أقوى طقس جماعي مشترك في القارة. ومن خلال ربط ألبوم موسيقي مصمم خصيصًا ببطولة AFCON 2025، يستثمر CAF وRedOne في بنية ثقافية طويلة الأمد، تحوّل لحظة رياضية إلى أرشيف موسيقي يحفظ الفخر والمشاعر والذاكرة الجماعية.

يجمع ألبوم A.W.A.M نجوما من مختلف أنحاء إفريقيا ليعكس التعدد اللغوي، وتنوع الأنماط الموسيقية، والروح المستقبلية للموسيقى الإفريقية. وقد صُمم ليأخذ الموسيقى الإفريقية من مجرد حضور عالمي إلى سرد عالمي، ليس عبر التنازل أو التخفيف، بل من خلال قوة المنصة، والأصالة، والحجم.

ومع انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2025، يقف A.W.A.M كإعلان واضح:

إفريقيا ليست ضيفًا في الثقافة العالمية… إنها المُضيف.

⸻

قائمة الأعمال المشاركة

“Achkid”

H-Kayne × Chaime Abdelaziz × Muslim × Drizzy Dros

“Lamaghribia”

Salma Rachid × Hatim Ammor × Fnair

“Merhba Bikoum” – تاريخ الإصدار: 16 ديسمبر

Hind Ziadi × Mehdi Mozayine

“Marroquinos”

Nouaman Belaiachi × Zouhair Bahaoui × Manal

“Rise”

Lartiste × Lojay

“Le Show”

Ayra Starr × Davido × French Montana

“A.W.A.M”

RedOne

“We Are Different”

Jason Derulo × Shenseea × Diamond Platnumz

“Time For Africa”

Saad Lemjarred × Inkonu

“We Gonna Dance”

Ne-Yo × Asma Lamnawar

“Africa”

French Montana × Akon × Yemi Alade × Inno’s B

“Player”

Rema × Mohamed Ramadan × Pato Ranking

___

https://youtu.be/JTkTVfAgqsY?si=1ntc5hTEhXh9VEDK

https://youtu.be/ARLfRbqo4V0?si=0_vc9W1C2zHvyNPm

https://youtu.be/Jx1WCgUH150?si=YCrdTHECRdsdGi4b

https://youtu.be/wCM7s8h8n0E?si=1SEH5yAMFl1rJM_S

https://youtu.be/LHb-24oI-HU?si=x5G6a9GhBUH349ly

https://youtu.be/EMoWh1PXayk?si=dAndoL0WnrtnxhEp

https://youtu.be/uLlbK0jlHwE?si=r2ohtkkpD6kE4ZPh

https://youtu.be/2LUiO-yucgA?si=H2O2rgIyrn8pXaeI