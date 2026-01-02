بنك القاهرة عمان
الحيصه يتفقد سد زرقاء ماعين بعد وصوله إلى طاقته الاستيعابية الكاملة

25 ثانية ago
وطنا اليوم:تفقد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصه اليوم الجمعة سد زرقاء ماعين عقب وصوله إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 2 مليون متر مكعب.
واطلع الحيص على الاجراءات الفنية و السلامة المتخذة واستمع إلى إيجاز من الفرق الفنية حول أعمال المراقبة والصيانة المستمرة لضمان جاهزية السد.
واكد على استمرار المتابعة الميدانية وتعزيز إجراءات السلامة العامة


