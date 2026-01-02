وطنا اليوم:تفقد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصه اليوم الجمعة سد زرقاء ماعين عقب وصوله إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 2 مليون متر مكعب.
واطلع الحيص على الاجراءات الفنية و السلامة المتخذة واستمع إلى إيجاز من الفرق الفنية حول أعمال المراقبة والصيانة المستمرة لضمان جاهزية السد.
واكد على استمرار المتابعة الميدانية وتعزيز إجراءات السلامة العامة
الحيصه يتفقد سد زرقاء ماعين بعد وصوله إلى طاقته الاستيعابية الكاملة
وطنا اليوم:تفقد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصه اليوم الجمعة سد زرقاء ماعين عقب وصوله إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 2 مليون متر مكعب.