لأول مرة منذ تأسيسه..بدء فيضان سد زرقاء ماعين

وطنا اليوم:أكد الأمين العام لسلطة وادي الأردن، هشام الحيصة، بدء فيضان سد زرقاء ماعين بعد امتلائه لأول مرة منذ إنشائه عام 2017.

وبيّن الحيصة الجمعة، أن سد زرقاء ماعين بدأ بالفيضان يوم الجمعة مع وصول سعته التخزينية إلى ذروتها، والبالغة مليوني متر مكعب.

ووفقا للحيصة، فإن سد زرقاء ماعين يُستخدم لغايات الشحن الجوفي، ودرء خطر الفيضانات، وتغذية الينابيع أسفل السد، بهدف استدامة تزويد المزارعين بالمياه.

وبذلك يكون سد زرقاء ماعين سابع سد يحقق كامل سعته التخزينية، بعد سدود الموجب، وابن حماد، والكرك، وشعيب، وشيظم في الطفيلة، واللجون.

ودعت سلطة وادي الأردن المواطنين والمزارعين والقاطنين في المناطق الواقعة أسفل السد إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.