الانتهاء من حملة نظافة واسعة للأودية ومجاري السيول بعد المنخفض الجوي الأخير

1 يناير 2026
وطنا اليوم – نفذت بلدية مادبا الكبرى حملة واسعة  وشاملة لتنظيف الأودية وتوسعتها وتنظيف العبارات والمناهل استعداداً  لأي تساقط للأمطار والسيول بعد المنخفض الجوي الاخير.

وقال رئيس لجنة البلدية المهندس هيثم جوينات، ان البلدية نفذت حملة نظافة واسعة وشاملة بمشاركة عمال البلدية وآلياتها شملت تنظيف الأولية ومجاري السيول وتوسعتها وتنظيف العبارات الصندوقية والانبوبية ومجاري تصريف المياه وإخراج بعض المخلفات التي يتم التخلص منها من قبل المواطنين، حيث تبين وجود بعض المخلفات مثل الكاوتشوك وغيرها داخل العبارات الصندوقية.

ودعا جوينات المواطنين للمحافظة على مجاري السيول وعدم إلقاء أية مخلفات بداخلها والتي قد تتسبب بإغلاقها .

واكد جوينات ضرورة فتح وتنظيف مجاري السيول والأودية الطبيعية بواسطة اللودرات العاملة بالمناطق، والتأكد من عدم وجود أية عوائق أو مخلفات تعيق جريان المياه بشكل طبيعي فيها، مع ضرورة إخطار القاطنين عشوائياً بالابتعاد عنها.


