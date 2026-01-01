بنك القاهرة عمان
الجرائم الإلكترونية تحذر من التعامل مع منصات التداول الوهمية غير المرخصة

1 يناير 2026
وطنا اليوم:جدّدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، الخميس، تحذيراتها المتكرّرة من التعامل مع منصات التداول الوهمية غير المرخصة والتي توهمك بالربح السريع.
وأكدت في بيان صحفي أنها ما زالت ترد للوحدة شكاوى من أشخاص تعرضوا للاحتيال المالي الإلكتروني بعد أن دخلوا لمنصات تداول وهمية عن طريق إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقوم القائمون على تلك المنصات ومعظمهم خارج المملكة بإيهام الضحية بالربح لأكثر من مرة مما يدفعه لمضاعفة أمواله ليقوموا عند ذلك بسرقة أموال الضحايا وإغلاق المنصات.
وأوضحت بأن تلك المنصات والصفحات المشبوهة تنشر أخباراً كاذبة مستخدمة شعارات مواقع إخبارية مرخّصة بهدف إضفاء نوع من المصداقية على عملية النصب، لخلق حالة من الثقة في التعامل.
وأشارت الوحدة إلى أنها تتبعت بعض تلك المنصات والتي تبين أنها تدار من محتالين من دول جنوب شرق آسيا وهو ما يصعّب التحقيق في تلك القضايا ويجعل فرصة إعادة المبالغ المالية شبه مستحيلة.
وشدّدت الوحدة على الجميع عدم التعامل مع منصات التداول المالي قبل التأكد من قانونيتها وتراخيصها من هيئة الأوراق المالية واعتبار كل منصة تدعي إعطاء أرباح سريعة وكبيرة هي منصة احتيالية، وتجنّب التعامل معها أو تنزيل تطبيقاتها.


