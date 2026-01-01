بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الدويري: كميات الأمطار فاقت قدرة البنية التحتية المجهزة سابقا

1 يناير 2026
الدويري: كميات الأمطار فاقت قدرة البنية التحتية المجهزة سابقا

وطنا اليوم:قال نقيب المقاولين، فؤاد الدويري، إنّ الجهات المعنية قامت بدورها خلال المنخفضات الجوية، إلا أن كميات الأمطار التي هطلت كانت أكبر من قدرة البنية التحتية المجهزة سابقا، رغم أن البنية التحتية في الأردن جيدة.
وأضاف الدويري أنّ “كمية الأمطار التي هطلت أكبر من قدرة الحكومة، وليس بسبب أخطاء جهة معينة، والسدود امتلأت خلال 24 ساعة”، مشيرا إلى وجود تغيّر مناخي في الأردن، وأن كمية الأمطار التي شهدتها المملكة كبيرة.
وأكد أن الاستدامة يجب أن تكون حاضرة في أي مشروع لضمان ديمومته، سواء كان مشروعا لتصريف المياه أو الطرقات أو غيرها.
ودعا أصحاب العمل إلى زيادة الرقابة لضمان جودة العمل، لافتا إلى أن كل مقاول يمثل نفسه في أداء دوره وأمانته، وأن المقاول الذي يتسلم المشروع من صاحب العمل يعمل بإشراف استشاري، وينفذ العطاء بناءً على المعطيات المقدّمة من المكتب الهندسي.
وبيّن الدويري أن المقاول يُعدّ الحلقة الأخيرة في تنفيذ أي مشروع، حيث يتم التنفيذ من خلال صاحب العمل أو المكتب الهندسي الذي يضع الدراسة، بينما ينفذ المقاول المشروع ويخضع للرقابة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:03

الضمور تكتب : الخروج من دائرة الشك

21:06

الكرك … مسؤول بـ”ثلاثة مناصب” وعجز عن إصلاح طريق! هل جفّت ميزانية “الأشغال” أم جفّت الوعود؟ … فيديو

20:38

الفيصلي ينفرد بصدارة الدوري الممتاز لكرة السلة

20:35

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشيرة الهياجنة

20:22

أنجلينا جولي تتفقد جهود الإغاثة عند معبر رفح وتزور جرحى غزة

20:15

رئيس المجلس الانتقالي يعلن مرحلة انتقالية لإعلان دولة الجنوب باليمن

20:06

وزارة الأشغال: 1.25 مليون دينار تكلفة صيانة إنارة طريق عمّان التنموي

19:31

الأرصاد تحذر من تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر

19:26

زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب المكسيك وشينبوم تلغي مؤتمرها الصحفي

19:20

الألبوم الرسمي لكأس الأمم الإفريقية ريدوان يكتسح المشاهدات عالميًا

19:15

الأغوار تسجل أعلى مجموع مطري بواقع 55.2 ملم خلال الهطولات الأخيرة

19:07

المستقلة للانتخاب: تحويل حزبين إلى المحكمة لعدم التزامهما بأحكام القانون

وفيات
الوزير الأسبق صالح ارشيدات في ذمة اللهوفيات الجمعة 2-1-2026وفيات الخميس 1-1-2026وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025