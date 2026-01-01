الأشغال تواصل إسناد بلدية بلدة العراق بالكرك لمعالجة آثار السيول

وطنا اليوم:أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان استمرار كوادرها الميدانية والآليات التابعة لها في إسناد جهود بلدية بلدة العراق بمحافظة الكرك، لمعالجة آثار السيول التي شهدتها المنطقة اخيرا والعمل على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن.

وشددت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، على التزامها الكامل بدعم جهود البلدية والتخفيف عن المواطنين المتضررين، موضحة أن فرقها الفنية تواصل العمل بوتيرة عالية داخل البلدة، رغم أنها لا تقع ضمن مناطق الاختصاص الرسمي للوزارة، وذلك في إطار المسؤولية الوطنية والتشاركية.

وبينت أن الآليات التابعة لها جرى تحريكها فورا لتقديم الدعم والمساندة الميدانية، والمشاركة في أعمال فتح الطرق المتضررة وإزالة العوائق التي خلفتها السيول.

وكشفت عن حجم الدعم الموجّه لبلدة العراق، مشيرةً إلى أن عشر آليات تابعة لها تعمل حاليًا في الميدان إلى جانب آليات البلدية، وهو ما يشكل قرابة نصف إجمالي عدد الآليات الثقيلة التابعة للوزارة في محافظة الكرك، والبالغ عددها 22 آلية متنوعة بين جرافات وجريدرات وقلابات، في إطار الجهود الرامية إلى تسريع وتيرة المعالجة والتخفيف من آثار السيول.

وأكدت الوزارة أن هذا الدعم يعكس حرصها على تسخير جميع الإمكانات المتاحة لخدمة أهالي المنطقة، وتأمين الطرق المتضررة، وضمان سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق