الأمن يحذر من الأحوال الجوية السائدة ويقدم إرشادات للسلامة العامة

1 يناير 2026
وطنا اليوم:دعت مديرية الأمن العام إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية اللازمة وانتهاج السلوك السليم خلال المنخفض الجوي المتوقع تأثيره على المملكة اعتبارا من الخميس.
وشددت على ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة خاصة في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية.
كما أكدت على التأني أثناء قيادة المركبات في الطرق التي تشهد هطولات مطرية خوفا من وقوع الانزلاقات وضرورة الابتعاد عن التجمعات المائية وعدم المجازفة بقطعها سيرا على الأقدام أو بالمركبات.
وأهابت المديرية بضرورة اتباع السلوك الآمن عند استخدام وسائل التدفئة بمختلف أنواعها وعدم تزويدها بالوقود وهي مشتعلة وعدم تركها مشتعلة عند النوم، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل.
وحذّرت من خطر شدة الرياح والهبات القوية المرافقة لها ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض خاصة فوق المرتفعات الجبلية والسهول وبسبب الغبار في مناطق البادية.
ودعت إلى عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إن دعت الحاجة لذلك


