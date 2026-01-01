وزير الإدارة المحلية : لن نسمح بأي تقصير خلال المنخفض

وطنا اليوم:أكد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، لرؤساء البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومدراء الهندسة في جميع المحافظات على أهمية الاطلاع على خارطة مستويات الخطورة من السيول في جميع مدن المملكة.

وطالب المصري جميع رؤساء البلديات بالتواجد في الميدان لتفقد مجاري الأودية والعبارات والتأكد من عملها بشكل كامل، مؤكداً أن الوزارة لن تسمح بحدوث أي أمر يشكل خطورة على حياة المواطنين أو يهدد الممتلكات.

وشدد المصري على أهمية العمل الميداني منذ اللحظة الحالية وحتى انتهاء المنخفض الجوي، والتركيز على رفع أي مواد قريبة من العبارات قد تنجرف إليها خلال سقوط المطر وتتسبب في إغلاقها، إضافة إلى رفع النفايات من المصارف وحولها، منوهاً بضرورة السعي بكل جدية لتلافي وقوع أي أضرار مالية أو بشرية.

وأكد المصري أنه لن يسمح بوجود أي تقصير من أي جهة ذات علاقة، مطالباً الجميع بتحمل مسؤولياتهم والعمل على حل المشكلات قبل وقوعها.