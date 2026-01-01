بدء تأثير المنخفض الجوي على الأردن ودعوات لتوخي الحيطة والحذر

وطنا اليوم:أعلنت إدارة الأرصاد الجوية، الخميس، بدء تأثير المنخفض الجوي على المملكة، مع هطولات مطرية خفيفة إلى متوسطة الشدة في أجزاء من محافظة إربد والأغوار الشمالية.

وأضافت الإدارة أن الهطولات ستزداد شدة في المناطق الشمالية خلال الفترة القليلة المقبلة، مع حدوث عواصف رعدية وهطول حبات البرد.

وتتأثر المملكة الخميس، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص، حيث تنخفض درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا، وتهطل الأمطار في ساعات الصباح الباكر بدءا من شمال المملكة، وتدريجياً في ساعات ما بعد الظهر تمتد إلى المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الشرقية.

وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، يتوقع أن تكون الهطولات المطرية غزيرة على فترات، خاصة في شمال ووسط المملكة بما فيها الأغوار الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الميت يصحبها الرعد وهطول حبات البرد في بعض المناطق، ويتوقع أثناء الليل أن تمتد الهطولات تدريجيا إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها من (60-50) كم/الساعة مثيرة للغبار في مناطق البادية، تتحول في ساعات الليل إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وتحذر الأرصاد الجوية من، خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها الأغوار الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الميت، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا، مؤكدة ضرورة عدم المجازفة بعبور مناطق تجمع مياه الأمطار.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 12 – 6 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 10 – 4، وفي المرتفعات الشمالية 8 – 4، وفي مرتفعات الشراة 9 – 3، وفي مناطق البادية 14 – 4، وفي مناطق السهول 13 – 5، وفي الأغوار الشمالية 20 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 22 – 10، وفي البحر الميت 21 – 10، وفي خليج العقبة 22 – 9 درجة مئوية.

وتنخفض درجات الحرارة قليلا الجمعة؛ وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانا مع فرصة لهطول زخات من المطر بين الحين والآخر في أجزاء من المناطق الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الأجواء السبت، باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وترتفع الأحد، درجات قليلا؛ وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.