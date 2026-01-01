بنك القاهرة عمان
أسامة حمدان: إسرائيل تخطط لتهجير الفلسطينيين إلى أرض الصومال

1 يناير 2026
وطنا اليوم:حذّر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان من عودة ملف تهجير الفلسطينيين إلى الواجهة عبر مسارات جديدة، في مقدمتها الحديث عن الاعتراف الإسرائيلي بما يعرف بـ”أرض الصومال”، معتبرا ذلك جزءا من مشروع إسرائيلي أوسع يستهدف تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
وقال حمدان، في تصريحات، إن الطروحات الإسرائيلية المتعلقة بإحصاءات سكانية أو استطلاعات رأي حول رغبة سكان غزة في مغادرة القطاع لا تعكس الواقع، مؤكدا أنه “لا فلسطيني يرغب في مغادرة أرضه”، وأن العدوان والحصار والدمار لم يدفع الشعب الفلسطيني يوما للتخلي عن وطنه.
وأوضح أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين سارعوا إلى تسجيل أسمائهم للعودة إلى قطاع غزة فور فتح باب التسجيل، رغم حجم الدمار والمعاناة، في تأكيد عملي على تمسكهم بأرضهم، مشيرا إلى أن الحديث عن أرض الصومال يأتي ضمن محاولات إسرائيلية لإيجاد موطئ قدم في منطقة القرن الأفريقي، وخلق أزمات إقليمية، بالتوازي مع البحث عن ساحة بديلة لفرض التهجير القسري.
وأكد حمدان أن الحركة أجرت اتصالات مع أطراف عربية وإسلامية وأفريقية لإبلاغهم بالموقف الوطني الفلسطيني الرافض للتهجير، محذرا من التورط في ما وصفه بـ”جريمة جديدة” بحق الشعب الفلسطيني، ومشددا على أن صمود الفلسطينيين وإصرارهم على البقاء سيُفشل هذه المخططات كما أُفشلت مشاريع سابقة.


