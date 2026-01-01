بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

زهران ممداني يؤدي اليمين كأول عمدة مسلم لنيويورك

1 يناير 2026
زهران ممداني يؤدي اليمين كأول عمدة مسلم لنيويورك

وطنا اليوم:أصبح زهران ممداني عمدة لمدينة نيويورك الأمريكية بعدما أدى اليمين الدستورية في محطة مترو تاريخية في مانهاتن.
وأدى ممداني، وهو ديمقراطي، اليمين بصفته أول عمدة مسلم لأكبر مدينة في الولايات المتحدة، واضعا يده على نسخة من القرآن الكريم أثناء أداء القسم.
وجرت مراسم التنصيب، التي أدارتها المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، وهي حليفة سياسية له، في محطة سيتي هول القديمة، إحدى أولى محطات مترو الأنفاق في المدينة، والمعروفة بأسقفها المقوسة المبهرة.
ومن المقرر أن يؤدي ممداني اليمين مرة أخرى في مراسم عامة أكثر رسمية وفخامة عند الساعة الواحدة ظهرا في مبنى بلدية نيويورك، على يد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، أحد رموزه السياسية.
وستعقب ذلك فعالية جماهيرية مفتوحة تنظمها الإدارة الجديدة في امتداد لشارع برودواي، معروف باسم “وادي الأبطال”، الشهير بمواكب الاحتفالات ورمي قصاصات الورق.
وبتوليه المنصب، يبدأ ممداني أحد أكثر الوظائف إرهاقا في السياسة الأمريكية، ليصبح واحدا من أكثر السياسيين متابعة في البلاد.
وإلى جانب كونه أول عمدة مسلم لنيويورك، يعد ممداني أيضا أول عمدة من أصول جنوب آسيوية، وأول عمدة مولود في إفريقيا. كما أنه، في سن الرابعة والثلاثين، أصغر عمدة للمدينة منذ أجيال.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:29

الدويري: كميات الأمطار فاقت قدرة البنية التحتية المجهزة سابقا

19:20

الأشغال تواصل إسناد بلدية بلدة العراق بالكرك لمعالجة آثار السيول

19:16

موجودات صندوق استثمار الضمان تنمو لتبلغ 18.6 مليار دينار نهاية 2025

19:08

2025.. ولي العهد نقل للأردن تكنولوجيا المستقبل وأعلن عن توثيق السَّردية الأردنية

16:38

الأشغال تنهي صيانة جزء حيوي من الطريق الصحراوي

16:32

دراسة جديدة تكشف أضرار الأطعمة الجاهزة على القلب

16:18

الأرصاد: الهطولات المطرية تتركز شمالا ووسطا وتشتد ليلا مع خطر السيول

16:08

بعد تصريحات ميرتس .. شباب مسلمون ينظفون المدن الألمانية من مخلفات رأس السنة

16:01

رغم أمطار الخير.. حركة سياحية نشطة في عجلون مع بداية العام الجديد

15:22

إعادة تأهيل مأذنة مسجد الشيشان في صويلح

15:08

الأردن يقدم مشاعر العزاء للاتحاد السويسري بضحايا حادث حريق مأساوي

15:01

لماذا تفشل الشركات الحكومية وتنجح بعد الخصخصة؟ تحليل اقتصادي سياسي

وفيات
وفيات الخميس 1-1-2026وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة الله