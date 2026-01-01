سويسرا: قتلى وجرحى جراء انفجار في منتجع للتزلج ببلدة كران مونتانا

وطنا اليوم:في حادثة دموية بددت هدوء الموسم الشتوي، أعلنت الشرطة السويسرية، يوم، عن سقوط عدة قتلى وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، جراء انفجار قوي ضرب أحد منتجعات التزلج الشهيرة، دون أن تتضح على الفور الأسباب الكامنة وراءه.

استنفار أمني وإخلاء للمصابين

وأفادت السلطات الأمنية في بيان أولي، بأن الانفجار وقع في وقت كان يشهد فيه المنتجع إقبالا كثيفا من السياح ومحبي الرياضات الشتوية، ما أثار حالة من الهلع والفوضى في المكان، وعلى الفور، هرعت فرق الإنقاذ والإسعاف، مدعومة بمروحيات طبية، إلى موقع الحادث لإجلاء الضحايا وتمشيط المنطقة.

تحقيقات لكشف الملابسات

وفي الوقت الذي فرضت فيه الشرطة طوقا أمنيا مشددا حول محيط الانفجار، منعت الوصول إلى الموقع إلا للفرق المختصة، مؤكدة بدء التحقيقات لمعرفة ما إذا كان الحادث ناتجا عن خلل فني كتسرب للغاز، أم أن هناك خلفيات أخرى، وسط تكتم رسمي على أعداد الضحايا النهائية لحين إبلاغ ذويهم.