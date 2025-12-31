بنك القاهرة عمان
تعليمات معدلة لعرض منتجات التبغ لعام 2025

دقيقة واحدة ago
وطنا اليوم:صدر في الجريدة الرسمية الأربعاء، تعليمات معدلة لتعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها لعرض منتجات التبغ في أماكن البيع لسنة 2025.
وتشترط التعليمات الجديدة وضع منتجات التبغ في مكان غير ظاهر للعيان أو في وحدة عرض علوية أو جانبية عند نقاط الدفع حصرا على أن تكون وحدات العرض في متناول البائع فقط.
كما يمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن (18) عاما من خلال إبراز بطاقة الأحوال الشخصية أو أي وثيقة رسمية تثبت العمر.
ووفق التعليمات تكون وحدة العرض العلوية والجانبية مغطاة بستارة سوداء يتم فتحها من قبل البائع فقط اثناء بيع المنتج ويمنع وضع أي كتابات أو صور خاصة بمنتجات التبغ بما فيها الشعار والعلامات التجارية من جميع الجهات، مع إلزامية وضع عبارة تحذيرية تشير إلى خطر التدخين وحظر بيع هذه المنتجات لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما.
وألغت التعليمات عبارة (قانون وزارة الصناعة والتجارة والتموين الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة قانون الصناعة والتجارة.
كم ألغت التعليمات عبارة وتكون مغلقة من الجهات الثلاث وفي متناول البائع فقط على أن تكون نصف الواجهة الأمامية للوحدة الجانبية من الأسفل غير شفافة الواردة في آخر الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنها بعبارة وتكون في متناول البائع فقط.
وتعدل المادة (4) من التعليمات الأصلية بإلغاء عبارة بمسافة لا تقل عن ( 250) مترا من الجدار الخارجي للمؤسسة الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة بمسافة تقل عن (250) مترا سيرا على الأقدام من الجدار الخارجي للمؤسسة


