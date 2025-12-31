بنك القاهرة عمان
وفاة طفلين شقيقين غرقاً داخل بركة زراعية في اربد

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الغطس والاسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد تعاملت مساء اليوم مع حادث غرق تعرض له طفلين شقيقين يبلغان من العمر(٨ و٩)سنوات داخل احد البرك الزراعية بمنطقة الزماليه.
حيث عملت فرق الغطس على انتشالهما من داخل البركة بينما تولت فرق الإسعاف إخلائهما إلى مستشفى أبو عبيدة الحكومي وتم فتح تحقيق بالحادثة.
وتهيب مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من البرك الزراعية او التجمعات المائية التي تكونت بفعل مياه الأمطار حتى لا يتكرر وقوع مثل هذا النوع من الحوادث.


