مديرية الأمن العام تستعرض حصيلة الجهد الأمني خلال عام 2025

وطنا اليوم:استعرضت مديرية الأمن العام، في بيان شامل، موجزا لأبرز ما أنجزته مختلف وحداتها وتشكيلاتها خلال عام 2025، في المجالات الأمنية والإنسانية والمجتمعية، مؤكدة استمرارها في أداء واجبها الوطني لحماية الأمن والاستقرار، وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بكفاءة واقتدار.

وأظهر البيان حجم العمل المتواصل على مدار الساعة، حيث تعاملت مديرية العمليات والسيطرة مع نحو 7 ملايين مكالمة هاتفية، وما يقارب 5 ملايين بلاغ، ما عكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق كوادر الأمن العام.

ونفذت قيادة قوات الدرك خلال العام 41 ألف واجب عملياتي وإنساني، فيما تعاملت مديرية الدفاع المدني مع أكثر من 70 ألف حادث إطفاء وإنقاذ، وقدمت خدماتها الإسعافية لما يقارب 485 ألف حالة، في إطار استجابتها السريعة والفاعلة للحالات الطارئة.

كما نفذت قيادة أمن الأقاليم، وشرطة البادية الملكية، ووحدات النجدة آلاف الواجبات الأمنية والإنسانية، دعما للأمن المجتمعي، وحفاظا على الأرواح والممتلكات في مختلف مناطق المملكة.

وفي الجانب الجنائي، تعاملت إدارة البحث الجنائي مع 11780 قضية جنائية اكتشف منها 11183 بنسبة اكتشاف 95 بالمئة منها، والتعامل مع 74 جريمة قتل اكتشفت جميعها، إضافة إلى 27 ألف جريمة إلكترونية، ما أسهم في تعزيز منظومة العدالة، وترسيخ الشعور بالأمن والطمأنينة في المجتمع.

أما في مجال مكافحة المخدرات، فقد واصلت إدارة مكافحة المخدرات جهودها المكثفة، وتعاملت مع قرابة 22 ألف قضية اتجار وحيازة وتعاطي، ضبطت خلالها 3 أطنان من مادة الحشيش و31 مليون حبة مخدرة من الكبتاجون و4 كيلوغرامات من مادة الكوكائين و101 كيلو غرام من مادة الكريستال، و119 كيلوغراما من مادة الماريجوانا، و10 كيلو غرامات من بودرة الحشيش الصناعي، ونفذت برامج وحملات توعوية استهدفت فئة الشباب على وجه الخصوص، حماية لهم من مخاطر هذه الآفة الخطيرة.

وفي إطار تطوير الخدمات، أنجزت إدارة ترخيص السواقين والمركبات نحو 5 ملايين معاملة خلال عام 2025، كما عززت انتشار محطاتها المتنقلة لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين في أماكن وجودهم، كما بلغت إحصائية إدارة الإقامة والحدود لأعداد المسافرين من المغادرين والقادمين 20340022 مسافرا، فيما بلغت أعداد المغادرين والقادمين لإدارة أمن الجسور 1898454 مسافرا.

وفي مجال السلامة المرورية، أولت المديرية اهتماما متقدما بتطوير استراتيجياتها المرورية، وكثفت الإدارات المتخصصة جهودها الميدانية والرقابية للحد من حوادث السير، وفق استراتيجية مرورية شاملة اشتركت فيها كافة الإدارات المرورية، حققت من خلالها خفضا في أعداد الوفيات بنسبة 6.8 بالمئة مقارنة بعام 2024، كما جرى عقد 9000 محاضرة توعوية، وتنفيذ 300 دورة تدريبية، إلى جانب الحملات والمبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المروري.

وتعاملت الإدارة الملكية لحماية البيئة مع ما يقارب 30 ألف قضية بيئية، وواصلت تنفيذ مبادرات مجتمعية بالتعاون مع مختلف وحدات الأمن العام، أسهمت في تعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة، فيما نفذت إدارة التنفيذ القضائي 280581 طلبا ورد اليها من مختلف المحاكم.

وفي مجال الإصلاح والتأهيل، واصلت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذ برامجها الإصلاحية والتأهيلية الرائدة، وحقق فريق “صنع بعزيمة” المركز الثاني في جائزة الحسين للعمل التطوعي لعام 2025.

وعلى الصعيد التدريبي، شهد عام 2025 العديد من الفعاليات التدريبية، فيما عقدت مديرية التدريب قرابة 4000 دورة تدريبية متخصصة، هدفت إلى رفع الكفاءة المهنية والجاهزية الميدانية.

أما إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية، فقد قدمت نحو 34 ألف رسالة إعلامية وتثقيفية، ونفذت قرابة 100 مبادرة مجتمعية، وأكثر من 16 ألف نشاط توعوي، إلى جانب حصدها عددا من الجوائز الدولية في مجال التوعية الأمنية، وفوزها بجائزة أفضل منصة عربية في قطاع الأمن والدفاع للعام الثاني على التوالي.

وأكدت مديرية الأمن العام في ختام بيانها، مواصلة مسيرة العطاء والإنجاز، والارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية والإنسانية والمجتمعية، بما يواكب تطلعات القيادة الهاشمية، ويعزز ثقة المجتمع، ويصون أمن الوطن واستقراره.