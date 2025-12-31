بنك القاهرة عمان
الحكومة تقرر تخفيض أسعار المحروقات لشهر كانون الثاني المقبل

25 ثانية ago
وطنا اليوم:قررت الحكومة، الأربعاء، من خلال لجنة تسعير المشتقات النفطية، تخفيض سعر المشتقات النفطية وسعر بيع الكاز اعتباراً من الأول من كانون الثاني المقبل.
وجاء القرار عقب اجتماع اللجنة الشهري، المخصص لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1–31 كانون الثاني)، حيث وجّهت الحكومة بتخفيض سعر الكاز ليصبح 590 فلساً للتر بدلاً من 620 فلساً.
حيث استعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الأول الحالي ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين الثاني الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً على أسعار بيع البنزين بنوعيه (90 و95) والسولار.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقاً للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (20) فلساً/لتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (25) فلساً/لتر، وانخفاض سعر السولار بمقدار (60) فلساً/لتر.
وعليه، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (830) فلساً/لتر بدلاً من (850) فلساً/لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1055) فلساً/لتر بدلاً من (1080) فلساً/لتر، وتخفيض سعر بيع السولار ليصبح (645) فلساً/لتر بدلاً من (705) فلساً/لتر.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) دون تغيير عند 7 دنانير للأسطوانة.


