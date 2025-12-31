انهيار كبير في أحد شوارع قرية عراق الكرك

وطنا اليوم:أفاد مصدر في محافظة الكرك بوقوع انهيار وتصدعات كبيرة طالت أحد الشوارع الرئيسية في قرية “عراق الكرك”.

وأوضح أن هذا الانهيار جاء نتيجة لتشبع التربة بمياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة خلال المنخفض الجوي السائد، مما أفضى إلى هبوط حاد وخطير في جسم الطريق.

ويشكل هذا التصدع عائقا أمام حركة السير في المنطقة، وسط مخاوف من توسع رقعة الانهيار مع استمرار الظروف الجوية الرطبة.

وتأتي هذه الحادثة لتؤكد التحذيرات السابقة حول سلامة الطرق في المناطق ذات التضاريس الصعبة، خصوصا عند تعرضها لكميات هطول استثنائية تفوق القدرة الاستيعابية لقنوات التصريف والتربة المحيطة.