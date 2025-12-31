بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

انهيار كبير في أحد شوارع قرية عراق الكرك

17 ثانية ago
انهيار كبير في أحد شوارع قرية عراق الكرك

وطنا اليوم:أفاد مصدر في محافظة الكرك بوقوع انهيار وتصدعات كبيرة طالت أحد الشوارع الرئيسية في قرية “عراق الكرك”.
وأوضح أن هذا الانهيار جاء نتيجة لتشبع التربة بمياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة خلال المنخفض الجوي السائد، مما أفضى إلى هبوط حاد وخطير في جسم الطريق.
ويشكل هذا التصدع عائقا أمام حركة السير في المنطقة، وسط مخاوف من توسع رقعة الانهيار مع استمرار الظروف الجوية الرطبة.
وتأتي هذه الحادثة لتؤكد التحذيرات السابقة حول سلامة الطرق في المناطق ذات التضاريس الصعبة، خصوصا عند تعرضها لكميات هطول استثنائية تفوق القدرة الاستيعابية لقنوات التصريف والتربة المحيطة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:19

اتساع رقعة الاحتجاجات وإضرابات واسعة للتجار في عدة مدن بإيران

14:10

إطلاق خدمة تقديم السلف المالية إلكترونيا لمنتسبي القوات المسلحة

14:08

تزامناً مع إتمام عقدها الثالث.. أول مُشغّل اتصالات في المملكة زين الأردن تتوّج مسيرتها الحافلة بـ 8 جوائز إقليمية ودولية في 2025

14:04

إعادة رسم الخرائط الأمنية والخلاف السعودي الإماراتي يطفو على سطح البحر الأحمر

14:02

‏توضيح من هيئة الانتخاب على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول الأحزاب

13:57

الديوان الملكي ينشر بالأرقام ملخص برامج الملك في 2025

13:44

امام رئيس الوزراء ..تأخير غير مبرر يثير تساؤلات حول أداء وزارة الأشغال: 100 متر طريق قد تستهلك عام كامل

12:52

خبراء يحذّرون من مخاطر الفيضانات على مدينة البترا الأثرية

12:28

رغم التحذيرات .. إصابات جديدة بسبب مدفأة الشموسة

12:20

تعديل دوام جمرك عمان لغاية الساعة 10 ليلا اعتبارا من بداية العام

12:14

الأردن يثمن حرص السعودية والإمارات على أمن اليمن واستقراره وسيادته

12:06

النائب مشوقة يسأل الرئيس حسان عن المديونية والعجز والبرنامج الاقتصادي

وفيات
وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة اللهوفيات الأحد 28 – 12 – 2025