بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الديوان الملكي ينشر بالأرقام ملخص برامج الملك في 2025

32 ثانية ago
الديوان الملكي ينشر بالأرقام ملخص برامج الملك في 2025

46 زيارة عمل تخللتها 255 لقاء مع رؤساء دول وقادة سياسيين
108 استقبالات لزعماء دول وقادة سياسيين
ترؤس 49 اجتماعا لمتابعة سير العمل في قطاعات متنوعة
أكثر من 30 زيارة ميدانية لمشاريع ومؤسسات وطنية
9 خطابات في محافل دولية ومحلية
أكثر من 100 اتصال هاتفي مع قادة وزعماء دول

وطنا اليوم:نشر الديوان الملكي الهاشمي، الأربعاء، مقطع فيديو يوثّق الحراك الدبلوماسي الواسع لجلالة الملك عبدالله الثاني خلال العام 2025، في إطار تعزيز علاقات الأردن وحماية مصالحه وبحث قضايا المنطقة.
وأجرى جلالة الملك 46 زيارة عمل خلال العام، تخللتها 255 لقاءً مع رؤساء دول وقادة سياسيين، إلى جانب 108 استقبالات لزعماء دول وقادة سياسيين.
كما ترأس جلالته 49 اجتماعا لمتابعة سير العمل في قطاعات متنوعة، وأجرى أكثر من 30 زيارة ميدانية لمشاريع ومؤسسات وطنية، إضافة إلى إلقاء 9 خطابات في محافل دولية ومحلية.
وأظهر الفيديو أن جلالة الملك أجرى كذلك أكثر من 100 اتصال هاتفي مع قادة وزعماء دول، ضمن الجهود الدبلوماسية المتواصلة خلال عام 2025.
وجسدت تحركات جلالة الملك عبدالله الثاني منذ بداية العام الحالي حضورًا فاعلًا على الساحتين الإقليمية والدولية، ورؤية ثابتة في دعم السلام والتنمية وتعزيز مكانة الأردن عالميًا، بالتوازي مع متابعة حثيثة للشؤون الداخلية، وتلمس احتياجات المواطنين، والعمل على تنفيذ مشاريع تنموية واستراتيجية في مختلف المحافظات.
وأكدت هذه التحركات الدور الدستوري الفاعل لجلالة الملك، الذي لا يقتصر على البعد الرمزي، بل يمتد إلى التوجيه والمتابعة والتحفيز، لضمان تنفيذ الأجندة الإصلاحية وتعزيز مشاركة مؤسسات الدولة والمواطنين.
من هذا المنطلق، يظهر الملك أن دوره الدستوري ليس فقط رمزيًا بل عمليًّا، إذ يوجّه ويراقب ويحفّز على تنفيذ أجندة إصلاحية تُعزِّز مشاركة المواطن والمؤسسات ضمن إطار الدولة.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:44

امام رئيس الوزراء ..تأخير غير مبرر يثير تساؤلات حول أداء وزارة الأشغال: 100 متر طريق قد تستهلك عام كامل

12:52

خبراء يحذّرون من مخاطر الفيضانات على مدينة البترا الأثرية

12:28

رغم التحذيرات .. إصابات جديدة بسبب مدفأة الشموسة

12:20

تعديل دوام جمرك عمان لغاية الساعة 10 ليلا اعتبارا من بداية العام

12:14

الأردن يثمن حرص السعودية والإمارات على أمن اليمن واستقراره وسيادته

12:06

النائب مشوقة يسأل الرئيس حسان عن المديونية والعجز والبرنامج الاقتصادي

12:02

سدود ممتلئة… فأين ستتجه مياه الأمطار القادمة؟

12:02

الجيولوجي الشوابكه يكتب : انهيارا الطرق في الأردن : عندما يُقصى العلم وتُدار الدولة بمنطق “الفزعة”

11:50

مصادر إسرائيلية: ترامب ونتنياهو حددا مهلة شهرين لنزع سلاح حماس

11:39

الحملة الأردنية توزع وجبات المنسف في مواصي خان يونس

11:35

وزير الزراعة: الموسم المطري الحالي يرفع جاهزية المحاصيل

11:04

فيلادلفيا تجمع خبراء عرب لبحث مستقبل التقاضي عن بُعد في التشريعات العربية

وفيات
وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة اللهوفيات الأحد 28 – 12 – 2025