تعديل دوام جمرك عمان لغاية الساعة 10 ليلا اعتبارا من بداية العام

وطنا اليوم:أعلنت دائرة الجمارك الأردنية أن دوام مركز جمرك عمان سيكون لغاية الساعة العاشرة ليلا يوميا وعلى مدار الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية والجمع، اعتبارا من يوم غد الخميس.

وأضافت الجمارك أن القرار يأتي انسجاماً مع التوجيهات الحكومية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتلبية متطلبات عمليات التخليص على البضائع وتقصير زمن الإفراج والتخفيف على التجار والمستثمرين من خلال توفير الوقت والجهد وسرعة الاستجابة للعمليات الجمركية.