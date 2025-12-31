بنك القاهرة عمان
سدود ممتلئة… فأين ستتجه مياه الأمطار القادمة؟

36 ثانية ago
سدود ممتلئة… فأين ستتجه مياه الأمطار القادمة؟

وطنا اليوم:بعد المنخفض الجوي الأخير الذي شهدته المملكة، امتلأت عدة سدود رئيسية بالمياه، ما أثار تساؤلات حول مصير الأمطار القادمة وكيفية الاستفادة منها في تعزيز المخزون المائي الوطني.
وفي هذا السياق، أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري أن هناك سدودا كثيرة لم تمتليء بعد، مشيرا إلى أن المياه التي تخرج من السدود تستغل بشكل مباشر في تغذية المياه الجوفية بنسبة تتراوح بين 3 و5 بالمئة، ما يسهم في دعم مصادر المياه تحت الأرض.
وأكد الناطق أن هذه العملية ليست مجرد تخزين للمياه، بل تمتد آثارها لتشمل تعزيز طاقة الأراضي الزراعية التي جفت خلال السنوات الماضية، إضافة إلى رفد منطقة البحر الميت والحفاظ على التنوع البيولوجي كموقع طبيعي فريد.
وأشار إلى أن الاستفادة من مياه السدود تتضمن عدة جوانب، من بينها تحسين قدرة الأراضي على الاحتفاظ بالرطوبة، ودعم الزراعة، والمساهمة في الحفاظ على النظام البيئي، مؤكداً أن كل قطرة مياه يتم تخزينها أو تصريفها بشكل محسوب تخدم الاقتصاد الوطني والبيئة في الوقت ذاته.
وتأتي هذه التوضيحات في وقت تتابع فيه الوزارة عن كثب مستويات السدود والأمطار، مع التركيز على الاستعداد لأي منخفضات جوية قادمة لضمان الاستخدام الأمثل للمياه والحفاظ على استدامة المخزون المائي


