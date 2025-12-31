بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الحملة الأردنية توزع وجبات المنسف في مواصي خان يونس

47 ثانية ago
الحملة الأردنية توزع وجبات المنسف في مواصي خان يونس

وطنا اليوم:وزّعت الحملة الأردنية من خلال مطبخها العامل جنوب القطاع بالشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية وجبات المنسف الأردني على العائلات النازحة في مواصي خان يونس، بعد تجهيزها بمشاركة فرق العمل والشيفات، ووفق آلية منظّمة تضمن وصول الوجبات بسلاسة.
ويأتي هذا النشاط في إطار الدعم الأردني المتواصل لأهالي قطاع غزة، حيث يواصل الأردن، عبر الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية، تنفيذ تدخلات إنسانية متتالية تشمل توفير الغذاء والمساعدات الإغاثية، تأكيدًا على موقف الأردن الثابت في مساندة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته الإنسانية.
وفي هذا السياق، قال عبد الرحمن العواد، المنسق العام للحملة الأردنية “ما يجري اليوم في قطاع هو نموذج حيّ للتكامل الأردني الفلسطيني، حيث من عاداتنا أن نبدأ العام الجديد والمناسبات بالأبيض دلالة للاستبشار بالخير وبركة بالأيام القادمة. كما تتكامل الجهود والخبرات بين فرق العمل على الأرض لضمان وصول المساعدة إلى مستحقيها بكرامة”
وأضاف “هذا التعاون يعكس عمق العلاقة بين الشعبين، ويؤكد أن العمل الإنساني المشترك هو الطريق الأقرب لتخفيف معاناة أهلنا في غزة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:35

وزير الزراعة: الموسم المطري الحالي يرفع جاهزية المحاصيل

11:04

فيلادلفيا تجمع خبراء عرب لبحث مستقبل التقاضي عن بُعد في التشريعات العربية

11:01

وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025

10:52

علي علوان ضمن أبرز هدافي المنتخبات عالميًا في 2025

10:45

لصوص يسرقون 30 مليون يورو من بنك ادخار في ألمانيا

10:38

مهرجان جرش للثقافة والفنون أربعون عاماً من إقامة المعنى في جسد المكان

10:35

زين ترعى بطولة الأردن المفتوحة للبادل 2025

10:30

سعيدات : 200 ألف أسطوانة غاز يوميا وجاهزية تامة لمنخفض الخميس

10:23

البترا تسجل أعلى عدد زوار يومي منذ 2023

10:17

عام 2025.. أعاصير وفيضانات وحرائق وخسائر بمليارات الدولارات

10:09

السعودية تعلن تصنيع مادة نانوية لإصلاح الغضاريف في الفضاء

09:59

أحلام الغزيين 2026.. خيمة جديدة ولعب الكرة والدراسة ومعايشة لحظات سعادة

وفيات
وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة اللهوفيات الأحد 28 – 12 – 2025