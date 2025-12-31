البترا تسجل أعلى عدد زوار يومي منذ 2023

وطنا اليوم:سجلت مدينة البترا الأثرية ارتفاعا ملحوظا في أعداد الزوار، محققة أعلى رقم يومي منذ 2023، في مؤشر واضح على تعافي الحركة السياحية وعودة الثقة بالقطاع السياحي في مدينة البترا.

وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بلغ إجمالي عدد زوار الموقع الأثري 3986 زائرا منهم 3723 أجنبيا و 139 عربيا و 45 من المقيمين و 79 أردنيا.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، إن تسجيل هذا الرقم في يوم واحد يعد مؤشرا إيجابيا ومهما على تعافي القطاع السياحي وعودة الحركة السياحية التدريجية إلى البترا، مؤكدا أن الغالبية العظمى من الزوار من السياح الأجانب تعكس ثقة الأسواق السياحية العالمية بالموقع الأثري، باعتباره أحد أهم الوجهات السياحية العالمية.

وأشار البريزات، إلى أن أبرز الجنسيات التي زارت البترا، شملت السياح الإيطاليين 736 زائرا والروس 404 والإسبان 373، والأميركيين 361 والفرنسيين 229 والبريطانيين 212 إلى جانب الزوار من الهند 146 وبلغاريا 116 وإندونيسيا 102 وألمانيا 100، ما يعكس تنوع الأسواق السياحية وعودة البرامج السياحية العالمية إلى إدراج البترا ضمن مساراتها.

وأضاف إن هذا التحسن في أعداد الزوار جاء بعد توقف الحرب الإسرائيلية على غزة ونتيجة لجهود متكاملة شملت الترويج السياحي المكثف والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للزوار إلى جانب الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن داخل الموقع الأثري.

وأوضح أن مؤشرات إيجابية متزايدة على نمو سياحة العائلات، سواء من خلال المجموعات السياحية الأجنبية أو الزوار العرب والأردنيين، مؤكدا أن السلطة تولي هذا النمط من السياحة اهتماما خاصا، وتسعى للبناء عليه مستقبلا عبر تطوير الخدمات وتحسين المرافق وتعزيز التجربة السياحية، بما يلبي احتياجات العائلات ويشجع على الإقامة لفترات أطول في البترا.

وأعرب البريزات عن تفاؤله بالفترة المقبلة، متوقعا استمرار ارتفاع أعداد الزوار خلال كانون الثاني وشباط وحتى نهاية الموسم السياحي المقبل، مع عودة البرامج السياحية العالمية وزيادة إقبال المجموعات السياحية على زيارة البترا، مشددا على التزام السلطة بمواصلة العمل لدعم القطاع السياحي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية في البترا.