46 ثانية ago
اليونيسيف: الظروف الجوية أثرت على نحو 100 ألف أسرة في غزة

وطنا اليوم:أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، الثلاثاء، عن أسفها لوفاة عدد من الأطفال في قطاع غزة بسبب الظروف الجوية الشتوية القاسية.
وأوضح المدير الإقليمي لليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوارد بيغبدير، أن مخيمات إيواء العائلات النازحة تضررت بشدة جراء الأمطار الغزيرة المتواصلة، والرياح القوية، ودرجات الحرارة المتجمدة، ما عرّض الأسر المقيمة فيها لمخاطر كبيرة.
وأشار بيغبدير إلى الضعف الشديد الذي يواجهه الأطفال في أكثر مناطق غزة تضررا، حيث أدى الدمار شبه الكامل للمنازل والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي إلى ترك الأسر عرضة للعوامل الجوية.
وبين أن الأمطار الغزيرة، والرياح القوية، ودرجات الحرارة المتجمدة هذا الأسبوع أثرت على نحو 100 ألف أسرة تعيش في ملاجئ مؤقتة تفتقر إلى الحماية الكافية، ومع توقع هطول مزيد من الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، يتوقع أن تتفاقم الأوضاع.
وأفادت الفرق التي زارت مخيمات النزوح بظروف صادمة لا ينبغي لأي طفل أن يتحملها، حيث تطايرت العديد من الخيام أو تسببت الرياح في انهيارها بالكامل.
كما أن الأمطار الغزيرة تزيد من حدة الأزمة عبر رفع الحاجة إلى الوقود اللازم لضخ مياه الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار


