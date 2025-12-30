مدير صحة العاصمة يوجّه المواطنين لصرف الأدوية المزمنة من المراكز الصحية الأولية والشاملة

وطنا اليوم _

وجّه مدير صحة العاصمة، الدكتور طه التميمي، رسالة إلى المواطنين دعاهم فيها إلى التوجه للمراكز الصحية الأولية والشاملة لصرف الأدوية المزمنة، مؤكّدًا أن عملية الصرف متاحة خلال جميع الفترات الصباحية والمسائية، بما يضمن سهولة الوصول للخدمة واستمراريتها دون عناء.

وأكد الدكتور التميمي أن هذا التوجّه يأتي في إطار التخفيف عن المراكز الصحية وتنظيم عملية صرف الأدوية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويُسهم في تقليل الاكتظاظ وضمان سرعة الحصول على العلاج.

وفي السياق ذاته، وجّه مدير صحة العاصمة رسالة إلى جميع الكوادر والموظفين بضرورة الاستمرار في الترويج لنظام حكيم، لا سيما فيما يتعلق بصرف الأدوية المزمنة، لما لهذا النظام من دور محوري في تحسين كفاءة الخدمة، وتسهيل متابعة المرضى، وتعزيز دقة الإجراءات الطبية.

وشدّد الدكتور التميمي على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والتكامل بين جميع العاملين في المراكز الصحية، مؤكّدًا أن نجاح هذه الخطوات يعتمد على التعاون والالتزام المشترك، بما يخدم مصلحة المواطن ويرتقي بالقطاع الصحي.