1.5 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة إلى المملكة

30 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:أظهرت البيانات الأولية لميزان المدفوعات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال الثلاثة الأرباع الأولى من عام 2025 بلغت نحو 1,525.5 مليون دولار، مقارنة مع 1,194.5 مليون دولار خلال ذات الفترة من عام 2024 محققة نمواً بنسبة 27.7%.
واستحوذت الدول العربية على ما نسبته 62.0% من إجمالي هذه التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 29.4%، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بما نسبته 18.8%، تلتها الكويت (4.1%)، ثم الإمارات العربية المتحدة (3.7%). أما الدول العربية الأخرى فجاءت العراق بالمرتبة الأولى بنسبة 11.5%.
أما الدول الأوروبية، فقد شكّلت 13.6% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2025، منها 9.4% تعود لدول الاتحاد الأوروبي و2.9% للمملكة المتحدة.
وساهمت الولايات المتحدة الأمريكية في هذه التدفقات بما نسبته (3.1%)، اما دول آسيا غير العربية ساهمت بما نسبته 2.3% من إجمالي التدفقات. اذ تصدرت الهند هذه الدول بما نسبته 1.5% والصين بنسبة 0.3%.
وعلى صعيد توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2025، استحوذ نشاط “المالية والتأمين” على ما نسبته 34.4% من هذه التدفقات، ثم أنشطة “الصناعات التحويلية” (10.7%)، تليها انشطة “النقل والتخزين” و”الأنشطة العقارية” (7.4%) لكل منهما، واخيراً نشاط “التعدين واستغلال المحاجر” (7.3%) من إجمالي التدفقات.
هذا وبلغت استثمارات الأفراد غير الأردنيين في الأراضي والعقارات ما قيمته 202.8 مليون دولار وبمساهمة نسبتها 13.3% من اجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2025


