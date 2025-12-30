بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

انتعاش سوق الصرافة في الأردن مع ارتفاع حوالات المغتربين

30 ديسمبر 2025
انتعاش سوق الصرافة في الأردن مع ارتفاع حوالات المغتربين

وطنا اليوم:أكد أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية، أن سوق الصرافة المحلية يشهد انتعاشا كبيرا، مدفوعا بعطلة المغتربين في الخارج وارتفاع حوالاتهم.
وأشار إلى وجود إقبال شديد على الدينار الأردني وعرض كبير للعملات الأجنبية في سوق الصرافة المحلية.
وبين أن ذلك ناتج عن عطلة المغتربين في الخارج وتوجههم لقضاء إجازاتهم في الأردن ودفع التزاماتهم من ترخيص ومسقفات، نظرا لوجود محفزات وخصم على الدفع


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:30

نداء استغاثة من عراق الكرك: بلدة منكوبة تبحث عن إنصاف

19:29

وفاة طفلين شقيقين غرقاً داخل بركة زراعية في اربد

19:26

لجنة تراث مدينة عمان تنفذ زيارة ميدانية لمتابعة مشاريع تطوير جبل القلعة الأثري

19:24

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ قصوى مياه اعتباراً من صباح يوم غد

19:21

أبرز إنجازات وزارة الصحة خلال عام 2025

19:17

Orange Foundation & ICON Successfully Conclude the Startup Growth Acceleration Program

19:12

مديرية الأمن العام تستعرض حصيلة الجهد الأمني خلال عام 2025

19:04

محافظ جرش يدعو لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدينة الأثرية من السيول

17:53

وزير الإدارة المحلية يحذّر من تشكّل السيول ويوجّه البلديات بالنزول الفوري إلى الميدان

17:05

مدير أشغال الكرك خارج المشهد… غياب المتابعة يثير تساؤلات المواطنين

16:32

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية

16:30

سامر المفلح مديرا لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

وفيات
وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة اللهوفيات الأحد 28 – 12 – 2025