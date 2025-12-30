انتعاش سوق الصرافة في الأردن مع ارتفاع حوالات المغتربين

وطنا اليوم:أكد أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية، أن سوق الصرافة المحلية يشهد انتعاشا كبيرا، مدفوعا بعطلة المغتربين في الخارج وارتفاع حوالاتهم.

وأشار إلى وجود إقبال شديد على الدينار الأردني وعرض كبير للعملات الأجنبية في سوق الصرافة المحلية.

وبين أن ذلك ناتج عن عطلة المغتربين في الخارج وتوجههم لقضاء إجازاتهم في الأردن ودفع التزاماتهم من ترخيص ومسقفات، نظرا لوجود محفزات وخصم على الدفع